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Facebook Lasso ile aradığını bulamadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Şimdi Facebook Lasso uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. Böylece TikTok’u taklit ederek rekabet etmeyi planlayan Zuckerberg’ün planlarının çöpe gideceği anlaşılıyor.

Facebook Lasso ile aradığını bulamadı

Çok sayıda ülkede kullanıma girmesine rağmen, TikTok’un tahtını ele geçirmeye yaklaşamayan Lasso’nun fişinin çekileceği tarih ise 10 Temmuz olacak.

Lasso kullanıcılarına, yayınladıkları videolardan istediklerini indirmeleri için fırsat da verecek olan Facebook’un TikTok’un peşini bırakmaya ise niyeti yok.

Mark Zuckerberg, rakip olarak gördüğü uygulamaları satın almak için büyük baskı yapmasıyla tanınıyor. Intagram’ı ve WhatsApp’ı satın almak için milyarlarca doları gözden çıkaran Zuckerberg Snapchat’i satın alamadığı içinse adeta çıldırmıştı.
Snapchat’in kurucusu, Zuckerberg’den düzenli ve ısrarcı şekilde yüksek sıfırlı teklif mailleri aldığını ancak uygulamayı asla satmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Zuckerberg Snapchat’in alamet-i farikası olan 24 saat içinde yok olan hikaye videolarının aynısını taklit ederek Facebook ekosistemine entegre etmişti.

Çinlilerin TikTok’u satmak istememesi üzerine uygulamayı taklit eden Zuckerberg’ün bu girişimde başarısız olması nedeniyle kesenin ağzını açıp TikTok’u yeniden satın almak isteyeceği düşünülüyor.

Ancak TikTok’un peşinde düşmeden önce Intagram’ın desteklediği dans videoları uygulaması Reel kozunu kullanacağı tahmin ediliyor. Intagram kullanıcıları geçen aydan beri Reel videolarını Instagram öykülerinde paylaşabiliyorlar. Bu beklenmedik destek, Zuckerberg’ün Reel’i satın almak üzere olduğunun işareti kabul ediliyor. Bakalım önümüzdeki aylarda Reel uygulaması da Facebook renkleri altına girecek mi?

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