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Facebook logolu ecstasy hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 393'ü Facebook logolu, bin 50'si ise domino taşı desenli 1443 ecstasy hap ele geçirildi.

Facebook logolu ecstasy hap ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 393'ü Facebook logolu, bin 50'si ise domino taşı desenli 1443 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
​İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri Kayseri-Ankara karayolu üzerinde yaptığı uygulama kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bin 50 domino taşı desenli, 393 ise sosyal medya platformu Facebook logolu ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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