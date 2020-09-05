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Facebook, mesaj iletme sınırı ile gündemde

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Şirket sahte haberleri kesin bir şekilde önlemek istiyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Facebook, mesaj iletme sınırı ile gündemde

Dünya genelinde yalan haberlerin Facebook mesaj iletme sınırı ile giderilebileceği düşünülüyor. Özellikle de siyaset ve sağlık alanlarındaki yalanların büyük ölçüde engellenebilir olduğu fikri hakim. Her şirketin bu konuyla ilgili çok farklı stratejileri mevcut. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook ise çareyi mesajlarla ilgili sınır getirerek bulmaya çalışıyor. Şirket bir mesajın sadece beş farklı tekil ya da grup sohbetine iletilebileceği konusunda yeni bir karar aldı.

Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Küresel COVID-19 salgını devam ederken sahte haberlerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını kontrol etmenin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Hatırlayacağınız üzere Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki seçim kampanyası, birçok yalan habere tanık olmuştu. Bu durum aynı zamanda onun kazanmasına da yardım etti. Facebook yine eleştirilerin hedefinde yer aldı. Hemen ardından Hindistan’da meydana gelen olaylarda ülke çok fena karıştı. Birçok kişinin öldüğü protestolar yapıldı.

Tüm bunların tetikleyicisi büyük oranda Facebook ve diğer platformlar üzerinden yayılan yalan haberlerdi. Şimde ise bu haberlerin önüne geçmek için mesajlara sınırlamalar getiriliyor. Facebook daha şimdiden %70 başarı yakaladıklarını ifade etti. Sizce bu tek başına yeterli olacak mı

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