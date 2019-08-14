Mynet Trend

Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti

DE DE
14.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Facebook'un Messenger kullanıcılarının mesajlarını para verdiği üçüncü kişilere dinleterek yazıya döktürdüğü ortaya çıktı.

Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti

Bloomberg‘in haberine göre Facebook bunun için üçüncü kişilere para ödedi. Bloomberg'e konuşan söz konusu üçüncü kişilerden bir şahıs, sesli mesajın kime ait olduğunu, nereden geldiğini bilmediklerini, kendilerinden sadece deşifre hizmeti istendiğini belirtti. Kimliği gizlenen kişi Facebook'un deşifre işlemlerinde çalışan yüzlerce kişiye ödeme yaptığını söyledi.

FACEBOOK KABUL ETTİ

Facebook ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada sesli mesajların yazıya dönüştürüldüğünü kabul etti, ancak Apple ve Google gibi bu uygulamadan bir hafta önce vazgeçtiklerini açıkladı. Facebook bu uygulamadan yalnızca ‘transcription tool‘ denilen deşifraj seçeneğini onaylamış kişilerin etkilendiğini belirtti. Transcription tool ile gönderilen sesli mesajların altında içeriğe dair yazılı metin de görülebiliyor. Facebook çalışanların deşifraj fonksiyonunun konuşulanları doğru algılayıp algılamadığını kontrol etmekle görevlendirildiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Amazon, Apple ve Google da eleştirilerin hedefi olmuştu. Üçü de ses kayıtlarını dinleyerek Alexa, Siri ve Google Asistan adlı yapay zekâ asistanlarını geliştirmeyi amaçladıklarını açıklamışlardı. Ancak Facebook'da durum biraz daha karmaşık. Facebook'a yıllardır uygulamalarla kullanıcıların dinlendiği ve reklamların kullanıcıya göre kişiselleştirildiği iddiaları yöneltiliyor. Facebook ve kurucusu Mark Zuckerberg bu suçlamaları reddetmiş, Zuckerberg bu yılın başında Amerikan Kongresi'ne verdiği ifadede bu iddiaları "komplo teorisi" diye nitelendirmişti.

Facebook yalnızca kullanıcının onaylaması durumunda ses kayıtlarının değerlendirildiğini savunuyor. Ancak kullanıcıların diğer firmalarda olduğu gibi onay verirken, bu sesli mesajların yalnızca uygulamalar tarafından değil, üçüncü kişilerce de dinlendiği bilgisine sahip olmadığı belirtiliyor.

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralı
DayZ, Avustralya Yasakları Yüzünden Herkes İçin Yeniden DüzenleniyorDayZ, Avustralya Yasakları Yüzünden Herkes İçin Yeniden Düzenleniyor
Vampire: The Masquerade - Coteries of New York'tan Yepyeni Ayrıntılar!Vampire: The Masquerade - Coteries of New York'tan Yepyeni Ayrıntılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook facebook mesenger

En Çok Okunan Trend Haberler

İzinsiz yarışmaya katıldı! Kameralar önünde...

İzinsiz yarışmaya katıldı! Kameralar önünde...

Diagne için transfer itirafı

Diagne için transfer itirafı

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Keşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyor

Keşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DayZ, Avustralya Yasakları Yüzünden Herkes İçin Yeniden Düzenleniyor

DayZ, Avustralya Yasakları Yüzünden Herkes İçin Yeniden Düzenleniyor

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York'tan Yepyeni Ayrıntılar!

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York'tan Yepyeni Ayrıntılar!

Donald Trump Huawei’ye kafayı taktı

Donald Trump Huawei’ye kafayı taktı

Samsung Galaxy Note 10 meraklıları bezdirmiş

Samsung Galaxy Note 10 meraklıları bezdirmiş

Akıllı televizyonlar siber saldırganlar için kolay hedefler

Akıllı televizyonu olanlar dikkat! Kolay hedef

Sokak lambaları üzerinden internet dağıtılmak

Sokak lambaları üzerinden internet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.