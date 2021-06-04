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Facebook milyarlarca dolarlık ceza alabilir

04.06.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya devinin elindeki kullanıcı verileri sayesinde reklam piyasasında haksız rekabete yol açtığı iddia ediliyor.

Facebook milyarlarca dolarlık ceza alabilir

AB ve İngiltere'nin başlattığı soruşturmalar sonucunda Facebook’a yüklü para cezası kesilebilir.Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere sosyal medya platformu Facebook'a yönelik, rekabet kurallarına aykırı davrandığı şüphesiyle soruşturma başlattı. Facebook'un elindeki kullanıcı verilerini kullanarak reklam piyasasında kendisine avantaj sağladığı ve haksız rekabete neden olduğu öne sürülüyor.

Soruşturma açıldığını duyuran AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Facebook'u yaklaşık 3 milyar insanın kullandığını ve platformda 7 milyon civarında şirketin reklam verdiğini anımsattı.

"Muazzam büyüklükte veri"

Vestager, "Facebook kullanıcıların eylemleri sayesinde muazzam büyüklükte veri topluyor, bunun da ötesinde bu verileri bazı tüketici gruplarını hedef almak için kullanıyor" dedi. Dijital ekonomide verilerin rekabeti bozacak şekilde kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Vestager, toplanan verilerin Facebook'a özellikle reklam ilanları sektöründe ve online alışveriş hizmeti Marketplace'te avantaj sağlayıp sağlamadığını soruşturacaklarını belirtti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir tutum içinde olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor. Para cezası şirketin yıllık gelirinin yüzde 10'una kadar çıkabilir. Facebook'un geliri dikkate alındığında bu 10 milyarlarca dolar anlamına geliyor.

"Sonuna kadar araştıracağız"

İngiltere'deki Rekabet ve Piyasa Kurumu da AB ile eş zamanlı olarak yaptığı açıklamada, Facebook'a karşı benzer bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Kurumun başkanı Andrea Coscelli, Facebook'un veri kullanımının haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını sonuna kadar araştırmaya niyetli olduklarını belirtti.

Facebook'tan yapılan açıklamada ise soruşturmayı yürütenlerle iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamak adına tam bir işbirliği içerisinde oldukları bildirildi.

AP / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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