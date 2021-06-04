Facebook milyarlarca dolarlık ceza alabilir

AB ve İngiltere'nin başlattığı soruşturmalar sonucunda Facebook’a yüklü para cezası kesilebilir.Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere sosyal medya platformu Facebook'a yönelik, rekabet kurallarına aykırı davrandığı şüphesiyle soruşturma başlattı. Facebook'un elindeki kullanıcı verilerini kullanarak reklam piyasasında kendisine avantaj sağladığı ve haksız rekabete neden olduğu öne sürülüyor.

Soruşturma açıldığını duyuran AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Facebook'u yaklaşık 3 milyar insanın kullandığını ve platformda 7 milyon civarında şirketin reklam verdiğini anımsattı.

"Muazzam büyüklükte veri"

Vestager, "Facebook kullanıcıların eylemleri sayesinde muazzam büyüklükte veri topluyor, bunun da ötesinde bu verileri bazı tüketici gruplarını hedef almak için kullanıyor" dedi. Dijital ekonomide verilerin rekabeti bozacak şekilde kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Vestager, toplanan verilerin Facebook'a özellikle reklam ilanları sektöründe ve online alışveriş hizmeti Marketplace'te avantaj sağlayıp sağlamadığını soruşturacaklarını belirtti.