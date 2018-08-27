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Facebook Myanmar ordusuna ait hesapları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik şiddet olaylarında rolü olduğu gerekçesiyle aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in kişisel hesabı ile ordunun resmi yayın organı Myawady televizyonunun hesabının da olduğu 18 Facebook hesabı, 52 Facebook sayfası ile 1 Instagram hesabı kapatıldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslüman nüfusa yönelik şiddet olaylarında rolü olduğu gerekçesiyle bazı hesap ve sayfaları kapattığını bildirdi.

Şirket, internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in kişisel hesabı ile ordunun resmi yayın organı Myawady televizyonunun hesabının da olduğu 18 Facebook hesabı, 52 Facebook sayfası ile 1 Instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun yayımladığı raporda General Min ve üst düzey komutanların Arakanlı Müslümanlara yönelik sadırılar ve insan hakları ihlallerindeki rollerine dair bulgulara dikkat çekildi.

Ordu hesapları dışında Arakanlı Müslümanlar hakkında nefret söylemi içeren ve yalan haberler yarayarak şiddet olaylarını teşvik ettiği belirlenen hesap ve sayfaların da kapatıldığı ifade edildi.

Söz konusu hesap ve sayfaların Facebook'un topluluk kurallarına aykırı hareket ettiği kaydedildi.
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- "Harekete geçmekte geç kaldık"

Myanmar'daki etnik şiddeti "korkunç" olarak niteleyen Facebook, harekete geçmekte geç kaldıklarını, fakat nefret söylemini tespit eden teknolojilerin geliştirilmesi, içerik denetimi yapan personelin arttırılması ve daha etkin ihbar araçlarının kullanıma sunulmasıyla bu açığın giderileceğini belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 23 Mart 2017'de kurduğu Misyon, yaklaşık 18 ay süren çalışmalarının ardından elde ettiği bulgulara ilişkin hazırladığı raporu, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın başlamasının birinci yıl dönümünde açıklamıştı.

Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla kurulan Misyon'un raporunda, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey general ve ordu mensubu hakkında Arakan eyaletinin kuzeyinde işlenen soykırım suçları, ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle soruşturulma başlatılması talep edilmişti.

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Arakan eyaleti arakanlı müslümanlar etnik temizlik Facebook Myanmar Myanmar Genel Kurmay Başkanı General Min Aung Hlaing

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