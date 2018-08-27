Facebook Myanmar ordusuna ait hesapları kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslüman nüfusa yönelik şiddet olaylarında rolü olduğu gerekçesiyle bazı hesap ve sayfaları kapattığını bildirdi.

Şirket, internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in kişisel hesabı ile ordunun resmi yayın organı Myawady televizyonunun hesabının da olduğu 18 Facebook hesabı, 52 Facebook sayfası ile 1 Instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun yayımladığı raporda General Min ve üst düzey komutanların Arakanlı Müslümanlara yönelik sadırılar ve insan hakları ihlallerindeki rollerine dair bulgulara dikkat çekildi.

Ordu hesapları dışında Arakanlı Müslümanlar hakkında nefret söylemi içeren ve yalan haberler yarayarak şiddet olaylarını teşvik ettiği belirlenen hesap ve sayfaların da kapatıldığı ifade edildi.

Söz konusu hesap ve sayfaların Facebook'un topluluk kurallarına aykırı hareket ettiği kaydedildi.

\