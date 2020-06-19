Facebook, Nazi sembolü içerdiği gerekçesiyle Trump'ın bazı reklamlarını engelledi

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında kullanılan bazı reklamları, Nazi sembolleri içerdiği gerekçesiyle sosyal paylaşım sitesinden kaldırdı.

Şirket kaldırdığı reklamda yer alan simge, Nazilerin toplama kamplarındaki tutsaklara taktığına benzer bir ters kırmızı üçgendi.

Trump kampanyası ise simgenin Nazilerle ilişkili olmadığını ve bu sembolün Antifa hareketi tarafından kullanıldığını belirtti.

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Facebook ise reklamın nefrete karşı politikalarına ters düştüğünü vurguladı:

"Nefret dolu organizasyonları ya da ideolojileri temsil eden sembollerin bir bağlama oturtulmadıkça ya da kınanmadıkça yayımlanmasına izin vermiyoruz."

Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu reklam konusunda da bu görüşümüz geçerliydi ve bu sembol nerede kullanılırsa kullanılsın aynı eylemde bulunuruz" dedi.

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sayfalarında bulunan reklamlar sitede yaklaşık 24 saat kaldılar ve yüz binlerce kişi tarafından görüntülendiler.