Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor

Nefret söylemi kapsamına giren ve şiddeti yücelten içeriklere izin vermekle suçlanan Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor. Sosyal medya platformunda reklam vermeyeceğini açıklayan büyük şirketlere son olarak Starbucks ve Levi's da katıldı. Facebook Temmuz ayına aralarında Unilever, Verizon ve Coca-Cola gibi dev şirketlerin de reklamlarını bir ila altı ay arasında iptal ettiği bir ortamda giriyor. Coca-Cola CEO'su James Quincey "sosyal medyada ırkçılığa yer yok" dedi ve şirketin bir ay boyunca reklam politikalarını gözden geçireceğini bildirdi. Geri adım atarak boykot kampanyasını durdurmaya çalışan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, nefret söylemi içeren ancak haber değeri olduğu belirtilen içeriklerin etiketleneceğini ve Facebook kullanıcılarının uyarılacağını ifade etmişti. Ancak bu açıklamaları yeterli bulmayan giyim devi Levi's da benzer bir karar açıkladı ve Facebook reklamlarını geri çektiğini duyurdu. Boykot çağrısı neden yapılmıştı? Bu ayın başlarında ABD'de hak ve özgürlük savunucusu gruplardan oluşan bir ittifak #StopHateForProfit (#KarİçinNefreteHayır) etiketiyle bir kampanya başlatmışlar ve şirketleri Facebook'a reklam boykotuna çağırmışlardı.

Facebook bir süredir özellikle nefret söylemi barındıran içerikleri kontrol edip kaldırmamakla eleştiriliyordu. Bu konudaki tepkiler ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı bir dizi mesajını bu platformda paylaşmasıyla daha da büyüdü. Bunlar arasında Trump'ın, siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un bir ay önce beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto edenlerin başlattığı gösterilere atıfla "yağma başlarsa, ateş açmaya da başlanır" şeklindeki sözleri de var. Facebook bu paylaşımla ilgili bir şey yapmamış, Twitter ise aynı paylaşımın yanına "şiddeti övgüsü" uyarısı koymuştu. Şu ana kadar reklam boykotuna katılan şirketlerin ve kuruluşların sayısı 150'yi aştı. Ama bunlara Verizon ve Unilever gibi şirketlerlerin katılmış olması Facebook açısından en büyük tehdidi oluşturuyor. Haziran ayının ilk üç haftasında bu şirketlerden Verizon sadece ABD içinde kullanılan Facebook reklamlarına 850 bin dolar, Unilever ise 504 bin dolar harcamıştı. Zuckerberg'in kural değişikliği hamlesi etkili oldu mu?