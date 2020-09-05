HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu

Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu

05.09.2020 21:24 | Son Güncelleme

Tedavi edilemeyen bir hastalık sebebiyle ölümü bekleyen Alain Cocq, son günlerini Facebook üzerinden canlı yayımlamak istedi. Ancak Facebook, Cocq'un canlı yayınını engelledi.

Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu

Tedavi edilemeyen bir hastalık sebebiyle ölümü bekleyen Alain Cocq, son günlerini Facebook üzerinden canlı yayımlamak istedi. Ancak Facebook, Cocq'un canlı yayınını engelledi.

Fransa'da yaşayan 57 yaşındaki Alain Cocq, tedavisi olmayan ve nadir görülen hastalığa yakalandıktan bir süre sonra ötenazi talebinde bulundu. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu talebi reddetti.

Cocq, cumartesi itibarıyla yeme içme ve ilaç almayı bıraktı. Ölümü beklediği son günlerini ise, ülkesinin ötenaziyle ilgili kanunlarının değişmesi amacıyla ses getirmek için Facebook'ta yayımlamak istedi.

Tedavi edilemeyen ve acı çeken hastaların kendi talepleriyle hayatlarını sonlandırdığı ötenazi tartışmasına, Fransa'da kilise dahil bazı gruplar tepki gösteriyor.

Cumartesi sabahı Dijon'daki evinde Facebook üzerinden bir paylaşım yapan Cocq, son yemeğini yediğini duyurdu:

"Kurtuluşa giden yol başladı ve inanın bana mutluyum.

"Önümüzdeki günlerin zor olacağını biliyorum ancak kararımı verdim ve sakinim."

Vücuttaki bazı dokuları bozan ve nihayetinde atarmadar duvarlarına kalıcı zarar veren bir hastalığa yakalanan Cocq, paylaşımının ardından son günlerini de canlı yayımlamak istemişti.

Ancak Facebook, Cocq'un bu planını "İntiharı gösteren yayınlara izin vermediğini" belirterek ve yayını engelleyerek bozdu:

"Sayın Cocq'un karmaşık durumuna dikkat çekme kararına saygı duymakla birlikte, uzmanlara danıştıktan sonra Alain'ın hesabından yapılacak canlı yayınları engellemek için önlem aldık."

Fransız AFP haber ajansına konuşan bir Facebook sözcüsü, "Kurallarının intihar girişimlerinin gösterilmesine izin vermediğini" de sözlerine ekledi.

Cocq hasta yatağından canlı yayın yapmak istedi.

Cocq, Facebook'un 8 Eylül'den bu yana yayınlarını engellediğini söyledi ve ölümünü yayımlama kararını destekleyen takipçilerine, Facebook'a karşı lobi oluşturması çağrısı yaptı.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Macron'a bir mektup yazan Cocq, "aşırı derecede acı çektiğini" ve "onurlu bir şekilde ölmek istediğini" belirtmişti. Macron ise bu mektubun kendisini çok duygulandırdığını söylemekle yetinmiş; ancak "konumu gereği kanunların üzerinde olmadığı için" bu izni vermemişti.

Ötenazi Fransa'da tartışmalı konulardan biri. Bazı hak grupları "onurlu bir şekilde ölmenin herkesin hakkı olduğunu" savunurken, dini ve muhafazakar gruplar ise suç sayılması gerektiği görüşünde.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Trump’tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepkiTrump’tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepki
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Dezenfektan kullandıktan sonra yaptığı şey onu bu hale getirdi
Dezenfektan kullandıktan sonra yaptığı şey onu bu hale getirdi
Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'
Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte fiyatlarda durum
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte fiyatlarda durum
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
ABD'deki bir düğün 147 kişinin Kovid-19'a yakalanıp 3'ünün ölümüne yol açtı
ABD'de düğün felakete dönüştü: 147 vaka, 3 can kaybı
Trump’tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepki
Trump’tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepki
İran'da kimyasal gaz patlaması: 217 kişi zehirlendi
İran'da kimyasal gaz patlaması: 217 kişi zehirlendi
ABD’de ani sıcaklık düşüşü alarmı verildi! 30 derece birden azalacak
Sıcaklıklar bir anda 30 derece düşecek
Dezenfektan kullandıktan sonra mum yakan kadının vücudu alev aldı
Dezenfektan kullandıktan sonra yaptığı şey onu bu hale getirdi
Netanyahu açıkladı! Kosova'dan şaşırtan 'Kudüs' kararı
Netanyahu açıkladı! Kosova'dan şaşırtan 'Kudüs' kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.