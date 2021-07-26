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Facebook, oyun servisi ile ilgili bazı yeni kararlar aldı

26.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bildiğiniz üzere Apple kendi uygulama mağazasında bazı problemler çıkarıyor. Hem iPhone hem de iPad modelleri için uygulama ya da oyun geliştirenler bazı kurallara hazır olmak zorunda.

Facebook, oyun servisi ile ilgili bazı yeni kararlar aldı

Bulut oyun uygulamaları biraz daha farklı bir yoldan kullanıcılara sunulacak.

Apple tarafından ortaya konulan katı kurallar üçüncü parti geliştiricilere izin vermiyor. Bu nedenle bazı şirketler web siteleri oluşturmak zorunda kalıyor. Üçüncü parti geliştiricilere izin vermeyen Apple aynı zamanda geliştiricilerin kendi sistemlerini kullanmalarına karşı. Kısacası ne olursa olsun mutlaka Apple kendi sistemini kullandırmaya çalışıyor.

FACEBOOK, APPLE'IN DUVARINI YIKIYOR

Facebook, aktarılanlara göre Apple tarafından ortaya konulan bu sistemi yıkmak için yeni bazı gelişmelere imza atıyor. Epic Games bildiğiniz üzere sırf bu nedenlerden dolayı Apple ile ciddi bir mücadele içerisinde. HTML 5 tabanlı oyunları doğrudan bulut üzerinden oynatmayı planlıyor. Facebook böylece Apple'ın duvarını yıkmaya çalışıyor.

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Tüm bunlara ek olarak oyun içi alışverişlerde Facebook pay sistemi tercih edilecek. Böylece Apple komisyonları ödenmeyecek. Aslına bakacak olursak Facebook'un hayal kurduğunu söyleyebiliriz. Apple her ne olursa olsun mutlaka kendi ödeme sistemlerini geçerli hale getiriyor. Bu yüzden Facebook'un başarısız olma ihtimali de var.

Bundan kısa bir süre önce Amazon ve Microsoft gibi şirketler Apple kontrolünden sıyrılmaya çalıştı. Bir nebze başarılı olsalar bile yine de bazı engellemeler oldu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bununla ilgili Apple tarafından daha fazla sınırlama getirilecek. Gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Apple
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