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Facebook Platformlarına Küresel Erişim Sorunu

04.10.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook ve bünyesindeki Instagram ile Whatsapp uygulamalarına erişimde dünya genelinde sorun yaşanıyor. Facebook, arızayı gidermeye çalıştıklarını bildirdi

Facebook ve bünyesindeki Instagram ile Whatsapp uygulamalarına erişimde dünya genelinde sorun yaşanıyor. Facebook, arızayı gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

Facebook’u vuran arıza, eski bir çalışanının, şirkete karını her fırsatta nefret söylemi ve dezenformasyonla mücadelenin önüne koyduğu suçlamasını yapmasından bir gün sonra geldi.

Kullanıcılar, Alan İsimlendirme Sistemi (DNS) tarafından doğru yere yönlendirilmedikleri için Facebook'a erişemiyorlar. Facebook, ilgili ayarları kendisi kontrol ediyor.

Günlük aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 2 milyar olan Facebook’un hisseleri haftasonundaki muhbir haberinin ardından güne düşük başlamıştı. Pazartesi günü arızanın ardından hisseler yüzde 5,3 oranında düştü.

DNS, internet adreslerinin kullanıcıları doğru hedeflere götürmesini sağlıyor. Temmuz ayında Akamai Technologies bulut bilişim şirketinde yaşanan benzer bir sorun birçok internet sitesinin çökmesine neden olmuştu.

Durumu izleyen güvenlik uzmanları, kesintinin dahili bir arızadan kaynaklanan bir kurulum hatası tarafından tetiklenmiş olabileceğini söyledi; ancak içeriden sabotaj düzenlenmiş olabileceği seçeneğini de elemedi.

Uzmanlara göre dışarıdan bir saldırı olasılığı ise daha düşük görünüyor. Dünyanın en popüler sitelerinden birini alt edebilecek büyük bir saldırının ya farklı siber suç grupları arasında koordinasyon ya da çok yenilikçi bir teknik gerektireceği sanılıyor.

Facebook, kullanıcıların uygulamalarına erişmekte sorun yaşadığını kabul etti; ancak sorunun türü veya kesintiden kaç kişinin etkilendiği hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.

Facebook’tan yapılan açıklamada ‘‘İşleri mümkün olan en kısa sürede normale çevirmeye çalışıyoruz. Neden olduğumuz aksaklıktan dolayı özür dileriz’’ denildi.

Bir dizi kaynaktan gelen durum raporlarını derleyerek kesintileri izleyen Downdetector, Facebook ve Instagram ile ilgili sorunları bildiren 50 binden fazla vaka olduğunu gösterdi. Kesintinin, daha fazla kullanıcıyı etkiliyor olabileceği sanılıyor.

Whatsapp ve Messenger da çöktü

Öte yandan 35 binden fazla kullanıcı, Facebook’un mesajlaşma uygulaması Whatsapp’e, en az 9 bin 800 kullanıcı da Messenger’a erişemiyor.

Facebook bu yıl Mart ve Temmuz aylarında bir dizi uygulamasında geniş çaplı kesintiler yaşamıştı.

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