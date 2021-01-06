Facebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yol

Şüphesiz ki, Facebook diğer sosyal medya ağlarının içinde çok farklı bir yere sahip. Çünkü her yaştan, her eğitim seviyesinden, yani her kesimden insana hitap ediyor. Basit arayüzü ile birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu sayede yıllardır görmediğiniz okul arkadaşlarınızı kolayca bulabilir, hobilerinizi geliştirmek için özel gruplarda yerinizi alabilirsiniz. Bir teknoloji devi olan Facebook'ta, yapılan son güncellemelerle birlikte güvenlik önlemleri çoğaltıldı. Haliyle şifresini unutan, kaybeden ya da hesabını çaldıran insanlar bu durumu nasıl kurtarabileceklerini araştırmaya başladı. Eğer siz de "Facebook şifremi unuttum, nasıl bulabilirim?" diye soruyorsanız, sizler için araştırdık.
Facebook'ta Nasıl Hesap Açılır?
Facebook, ilk günden beri üye olmak için kullanıcılardan kayıt oluşturulmasını ister. İşlem sırasında doldurmanız gereken bilgiler şu şekildedir:
- İsim
- Soyisim
- Doğum tarihi
- Cinsiyet
- E-posta
- Telefon numarası
- Şifre
Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, uygulamaya giriş yapabilmek için yalnızca telefon numarası/ e-posta ve şifre yazmanız yeterli olur. Uygulamaya ilk defa giriş yaparken sağ üstte bulunan "Şifreyi her zaman hatırla" butonuna basarak, bilgilerinizin sistem üzerinden kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede kullanıcı bilgilerinizi sarı şerit içinde görürsünüz. Yalnızca "giriş yap" butonuna basarak erişim sağlamanız kolaylaşır. Ancak yine de tüm kullanıcıların giriş yapabilmesi için özel bilgilerini unutmaması önemlidir.
Facebook Neden Eşleşme Hatası Verir?
Facebook'a girebilmek için kullanıcı adı, e-posta veya telefon numarası ve şifre ilgili bölümlere yazılır. Tüm bilgiler girildikten sonra "giriş yap" butonuna basılarak Facebook uygulamasına erişim sağlanır. Eğer bilgilerinizden herhangi biri yanlış veya eksikse, Facebook tarafından eşleşme hatası uyarısı alırsınız. Tüm denemelere rağmen sisteme giremiyorsanız, şifrenizi veya e-postanızı unutmuş olabilirsiniz. Bilgilerin unutulduğu taktirde ise Facebook hesap kurtarma adımları takip edilir.
Facebook Şifremi Unuttum, Nasıl Bulabilirim?
Facebook için oluşturduğunuz şifrenizi unutmuş ya da kaybetmiş olabilirsiniz. Giriş yapmaya çalışırken karşınıza çıkan "Şifreni mi unuttun" seçeneğine basmalısınız. Şifre yenileme işlemi için gönderilen kodu girerek şifrenizi yenilemeniz mümkün. Ancak bu işlemi yapabilmek için Facebook hesabınızla bağlantı kurduğunuz e-posta adresinize girebiliyor olmanız gerekir. Aşağıdaki adımları takip ederek şifre yenileme işlemini yapabilirsiniz.
- Şifrenizi hatırlamıyorsanız "Şifreni mi unuttun?" seçeneğine tıklayın.
- Şifreyi yenilemek için Facebook tarafından bir kod gönderilir. Bu kodu alabilmek için hesabınızla eşleşen telefon numaranızı veya e-posta adresini seçin.
- "Kodu gönder" dedikten sonra sayfanın sağ altında bulunan "devam" tuşuna basın.
- Kod talebinde bulunduktan sonra tarafınıza mesaj gönderilir.
- Gönderilen kod 6 haneden oluşur.
- E-posta adresinizi veya telefonunuzun SMS menüsünü kontrol edin.
- Gelen 6 haneli mesajı "kodu gir" yazan boşluğa girin.
- Kodu girdikten sonra "devam" yazan sekmeye basın.
- Kodu doğru şekilde yazdığınızdan emin olduktan sonra şifre yenileme işleminizi yapabilirsiniz.
- Yeni şifreniz en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır.
- Şifrenizin harf, rakam ve noktalama işaretleri barındırması hesabınızı tehditlere karşı daha güvenli hale getirir.
Hesap Bilgilerimi Unuttum, Facebook Şifremi Nasıl Yenilerim?
Hesabınıza kayıtlı cep telefonu numarası, e-posta adresi ya da kullanıcı adı bilgilerinizden birini ya da birkaçını unuttuysanız Facebook'un "hesap bul" hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki işlemleri takip etmeniz gerekir:
- "Hesap bul" seçeneğine bastıktan sonra kod almak istediğiniz, e-posta adresinizi veya cep telefon numaranızı girin.
- "Ara" yazan butona basın.
- Eğer ilk seferde eşleşen bir e-posta veya telefon numarası bulunmazsa, hatırladığınız ve sahip olduğunuz tüm bilgileri girmenizde fayda var.
- Doğru bilgilere ulaştıktan sonra şifre yenileme işlemi için e-posta veya telefon numaranızı seçin.
- Gelen 6 haneli kod ile şifrenizi yenileyin.
Facebook Şifremi Unuttum, E-Postamı Bilmiyorum, Ne Yapmam Gerekir?
Facebook'a kayıtlı olan e-posta adresinizi kaybetmeniz veya unutmanız son derece normaldir. Böyle bir durumda hesabınızı kurtaramayacağınızı düşünebilirsiniz. Ancak, e-postanızı unutmuş olsanız bile hesabınıza tekrar erişim sağlamanız oldukça kolay. Aşağıdaki adımları takip ederek hesabınızı kurtarabilirsiniz:
- Bilgilerinizi girdikten sonra Facebook tarafından gönderilen "Hesabını mı unuttun?" mesajına tıklayın.
- Bu hesap kurtarma işlemi diğer seçeneklerden farklıdır.
- Facebook bu aşamada e-posta veya cep telefon numaranızı istemez.
- Facebook'a kayıtlı olan ad ve soyadınızı yazmanız yeterlidir.
- Eğer bilgilerinizi yanlış girerseniz karşınıza "Arama sonucu yok" yazısı çıkar.
- Adınızı ve soyadınızı doğru şekilde yazdığınızda, sizinle aynı isimdeki profiller listelenir.
- Gördüğünüz hesaplar arasından kendinize ait olan profili tespit ettikten sonra "Bu benim hesabım" yazan seçeneğe tıklayın.
- "Şifre yenile" butonuna basın.
- Böylece Facebook, profilinize tanımlı olan mail adresinizi bulur.
- Şifre yenileme kodu talep ederek, e-posta adresinize şifre yenileme kodu alabilirsiniz.
- Mail adresinize gelen 6 haneli kodun altında bulunan "Şifreyi değiştir" seçeneğine basın.
- Yeni şifrenizi oluşturarak, hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
Arkadaşlar Yardımıyla Facebook Şifresi Yenileme
Facebook şifrenizi unuttuysanız, hesabınıza giriş yapabilmek için arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Ancak, bunun için daha önceden hesabınıza güvenilir kişileri belirlemeniz gerekir. Eğer "Güvenilir Kişiler" listesine sahip iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:
- Belirlediğiniz "Güvenilir Kişiler" listesine özel bir kurtarma kodu hazırlanır.
- Güvenilir kişiler, belirlenen bu kodu ihtiyaç duyduğunuz anda size gönderir.
- Güvenlik koduna erişim sağlayabilmek için ilk önce "Hesabını mı unuttun?" seçeneğine tıklayın.
- Hesabınızı bulmak için ad-soyad, e-posta veya da cep telefon numaranızı girin.
- Facebook profilinize kayıtlı e-posta adresleri listesine bakın.
- Eğer liste içindeki adreslerden hiçbirine erişiminiz yoksa, "Bunlara artık erişimin yok mu?" seçeneğine basın.
- Erişim sağlayabileceğiniz bir cep telefon numarası ya da e-posta adresi girin.
- Sağ altta bulunan devam yazılı butona basın.
- Açılan yeni sayfada "Güvenilir kişilerimi göster" yazan seçeneğe tıklayın.
- Güvendiğiniz arkadaşlarınızdan birinin adını ve soyadını girin.
- Açılan sayfada özel bağlantı içeren birtakım talimatlar yer alır.
- Bu bağlantı içerisinde yalnızca Güvenilir Kişi olarak belirlediğiniz arkadaşlarınızın görebileceği özel bir kurtarma kodu bulunur.
- Bağlantıyı Güvenilir Kişi olarak atadığınız arkadaşınıza göndererek açmasını isteyin.
- Arkadaşınız bağlantıyı açtığı takdirde, karşısına bir giriş kodu çıkar.
- Bu kodu size göndermesini isteyin.
- Gelen kodu yazarak tekrar hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz.
Facebook Şifremi Unuttum Kod Gelmiyor, Ne Yapmalıyım?
Facebook şifre yenileme ve hesap kurtarma durumlarında doğrulama kodu gönderir. Kullanıcı bu 6 haneli kod sayesinde hesabına yeniden erişim sağlar. Ancak çok nadir de olsa bu kodun geç gelme ya da gelmeme durumu olabilir. Eğer talep ettiğiniz kod 3 saat içinde gelmez ise aşağıdaki talimatları takip edebilirsiniz:
1. Girdiğiniz Telefon Numarasını Kontrol Edin
- Girdiğiniz cep telefon numarasını kontrol edin.
- Yanlış veya eksik girmiş olabilirsiniz.
- Telefon numaranızı değiştirmek için "Numara yanlış mı?" seçeneğine basın.
- Yeni numarayı girin "Ekle" yazan kısma basın.
- Yeni gelen kod ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
2. Telefonla Aranarak Yeni Kod Alın
- Eğer telefon numaranızı doğru girdiğiniz halde kod almadıysanız, "SMS'i almadın mı?" yazan yere basın.
- Cep telefon numaranızı girerek, "[05xxx] nolu telefonu ara" seçeneğine tıklayın.
- Birkaç saniye içinde telefonunuz sesli biçimde aranarak, yeni kod tarafınıza ulaşır.
3. SMS'i Tekrar İsteyin
- "SMS'i almadın mı?" yazan yere basın.
- "SMS'i tekrar gönder" butonuna tıklayın.
- Birkaç saniye içinde yeni kod cep telefonunuz gelir.
- Gelen kod ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
4. E-Posta Adresinize Kod İsteyin
- "Numara yanlış mı?" seçeneğine basın.
- E-posta adresinizi yazarak "Ekle" yazan kısma tıklayın.
- Cep telefonunuz yerine e-mail adresinizle Facebook profilinizi onaylamayı deneyin.
- Posta kutunuza gelen kod ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
5. Facebook'a Sorun Bildirin
- Facebook'ta SMS alma ile ilgili sorun yaşıyorsanız, bunu bildirmeniz mümkün.
- Sorununuzu seçenekler arasından seçin.
- Cep telefonu operatörünüzü seçin.
- Telefon numaranızı ve e-posta adresinizi girin.
- Kısa zaman içinde Facebook tarafından bilgilendirme mesajı alabilirsiniz.
- Bu sayede kod alma sorununuz çözüme kavuşur.
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