Facebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yol

Şüphesiz ki, Facebook diğer sosyal medya ağlarının içinde çok farklı bir yere sahip. Çünkü her yaştan, her eğitim seviyesinden, yani her kesimden insana hitap ediyor. Basit arayüzü ile birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu sayede yıllardır görmediğiniz okul arkadaşlarınızı kolayca bulabilir, hobilerinizi geliştirmek için özel gruplarda yerinizi alabilirsiniz. Bir teknoloji devi olan Facebook'ta, yapılan son güncellemelerle birlikte güvenlik önlemleri çoğaltıldı. Haliyle şifresini unutan, kaybeden ya da hesabını çaldıran insanlar bu durumu nasıl kurtarabileceklerini araştırmaya başladı. Eğer siz de "Facebook şifremi unuttum, nasıl bulabilirim?" diye soruyorsanız, sizler için araştırdık.

Facebook'ta Nasıl Hesap Açılır?

Facebook, ilk günden beri üye olmak için kullanıcılardan kayıt oluşturulmasını ister. İşlem sırasında doldurmanız gereken bilgiler şu şekildedir:

İsim

Soyisim

Doğum tarihi

Cinsiyet

E-posta

Telefon numarası

Şifre

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, uygulamaya giriş yapabilmek için yalnızca telefon numarası/ e-posta ve şifre yazmanız yeterli olur. Uygulamaya ilk defa giriş yaparken sağ üstte bulunan "Şifreyi her zaman hatırla" butonuna basarak, bilgilerinizin sistem üzerinden kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede kullanıcı bilgilerinizi sarı şerit içinde görürsünüz. Yalnızca "giriş yap" butonuna basarak erişim sağlamanız kolaylaşır. Ancak yine de tüm kullanıcıların giriş yapabilmesi için özel bilgilerini unutmaması önemlidir.