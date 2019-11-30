HABER

Facebook, Singapur hükümetinin talebi üzerine siyasi bir paylaşıma düzeltme notu ekledi

30.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Singapur'da hükümetin "sahte haber" ile mücadele etme amacıyla yürürlüğe sokulduğunu söylediği, tartışmalı bir kanuna uygun düzenlemelere gitti. Sosyal paylaşım sitesi, Singapur hükümetinin talebi üzerine bir sosyal medya paylaşımı ile ilgili düzeltme notu yayımladı.

Facebook, Singapur hükümetinin talebi üzerine siyasi bir paylaşıma düzeltme notu ekledi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Singapur'da hükümetin "sahte haber" ile mücadele etme amacıyla yürürlüğe sokulduğunu söylediği, tartışmalı bir kanuna uygun düzenlemelere gitti.

Facebook, Cumartesi günü, Singapur hükümetinin talebi üzerine bir sosyal medya paylaşımı ile ilgili düzeltme notu yayımladığını açıkladı. Hükümet paylaşımın "doğru olmayan suçlamalar" içerdiğini belirtiyor.

Singapur hükümeti, Mayıs ayında parlamentodan geçen 'Çevrimiçi Yalanlar ve Manipülasyon Yasası'nın "sahte haber" ile mücadele kapsamında hazırlandığını kaydediyor, ancak insan hakları örgütleri kanunun ülkedeki ifade özgürlüğünü sınırlandıracağı gerekçesiyle endişeli.

Düzeltme notu paylaşımın altına yer aldı, paylaşımda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

"Facebook yasal olarak Singapur hükümetinin bu paylaşımın yalan bilgiler içerdiğini kaydettiğini size bildirmekle yükümlü" ifadelerinin yer aldığı not, sadece Singapurlu kullanıcılara açık.

Singapur hükümeti Cuma günü 23 Kasım'da yapılan bir paylaşım ile ilgili, Facebook'a bir "düzeltme notu" yayımlamaları talimatı verdiklerini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında, Halk Hareketi Partisi'nin (PAP) adayının dini bağlantılarını açıklayan muhbirin tutuklandığı ve aday hakkındaki iddiaları yayımlayan Facebook sayfasının polis incelemesi altında olduğu öne sürülüyor.

Singapur, ilk aşamada paylaşımı yapan States Times Review isimli bloğun yazarı Alex Tan'a düzeltme yapması talimatı verdiklerini kaydediyor.

Singapur dışında yaşayan Tan, düzeltme talebini reddettiğini ve yetkililerin kendisine hakkında inceleme başlattıklarını söylediklerini açıkladı.

Facebook: Uygulamanın ölçülü ve şeffaf olacağını umuyoruz

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Singapur kanunları gereği bazı paylaşımlara uyarı eklendiği kaydedildi, "Kanunun yeni yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde, Singapur hükümetinin ifade özgürlüğünü etkilemeyeceğine dair verdiği güvenceler çerçevesinde, uygulamanın ölçülü ve şeffaf olacağını umuyoruz" denildi.

Singapurlu bazı kullanıcılar düzeltme notunu göremediklerini ifade ettiler. Facebook bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Söz konusu kanunun hazırlanma aşaması 2 yıl sürdü. Ülkede bir ilk olma özelliği taşıyan kanun geçen ay yürürlüğe girdi.

İnternet ve teknoloji şirketlerinin kurduğu bir dernek olan Asya İnternet Koalisyonu, kanunu "şimdiye kadar bu bağlamda yapılan en kapsamlı kanun" olarak nitelendirdi.

Kanuna uyulmaması durumunda, 10 yıla varan hapis cezası ya da 733 bin dolara varan para cezaları verilmesi öngörülüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=XFGpNBhuNeE

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Kömür karşıtları maden bastıKömür karşıtları maden bastı
Arnavutluk'taki Depremde 50 Kişi Öldü Arama Kurtarma Çalışmaları BittiArnavutluk'taki Depremde 50 Kişi Öldü Arama Kurtarma Çalışmaları Bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'ta bilanço her geçen gün artıyor... Ölü sayısı 50'ye çıktı

Acı bilanço her geçen gün artıyor

Türkiye'deki bazı illerde görülen ve UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı!

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı!

Surinam devlet başkanı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Devlet başkanına 20 yıl hapis!

Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı! Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

İngiltere ve Hollanda'dan sonra Brezilya’da da bıçaklı saldırgan dehşeti

Bir günde üçüncü olay! Peş peşe bıçaklı saldırılar

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.