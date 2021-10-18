HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook sızıntılara karşı yeni bir politika mı geliştiriyor?

Facebook sızıntılara karşı yeni bir politika mı geliştiriyor?

18.10.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, sızıntılara karşı yeni bazı çalışmalar yapıyor olabilir. Bu sızıntıların önlenmesi için temel amaç mevcut problemleri bir daha yaşamamak. Hatırlayacağınız üzere şirketin özellikle üst düzey yöneticileri çok fazla olumsuz açıklama yapmıştı.

Facebook sızıntılara karşı yeni bir politika mı geliştiriyor?

Facebook tarafından geliştirilen Instagram platformunda genç kızların psikolojisini bozabilecek bazı özellikler olduğu ifade edildi. Böyle bir araştırmayı yapan yine Facebook şirketiydi. Ancak bir çalışan tüm sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Hatta onlara göre Facebook sadece kar elde etmeye odaklanıyor.

Facebook itirafları deprem etkisi yarattıFacebook itirafları deprem etkisi yarattı

Facebook platformundan sızdırılan belgelere göre şirket tamamen kar odaklı olarak çalışıyor. Yani nefret söylemiyle ve yalan haberlerle mücadele gibi bir derdi yok. Bu tür açıklamaları üst düzey yetkililerin söylemesi herkesi daha fazla inandırdı.

FACEBOOK'UN YENİ POLİTİKASI SIZDIRILDI

Sızdırılan iddialara göre ise Facebook çalışanlarının tartışma guruplarına katılımı sınırlandırılacak. Böylece şirketin çalışanlarının daha az bilgi alması sağlanacak. Üst düzey yöneticiler bile bazı tartışma gruplarından çıkarılacak. Böylece veri sızıntıları en düşük seviyeye çekilecek.

Facebook sözcüsü Tracy Clayton konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda gündeme gelen sızıntıların çalışanların performansını etkilediğini söylemişti. Ona göre buna bir an önce müdahale etmek gerekiyor.

Facebook, sanal evren &quot;metaverse&quot; için Avrupa'da 10 bin kişi istihdam edecekFacebook, sanal evren "metaverse" için Avrupa'da 10 bin kişi istihdam edecek

LinkedIn uygulaması Çin’den çekiliyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
İşte Apple'ın iOS 15'e eklediği yeni Focus özellikleriİşte Apple'ın iOS 15'e eklediği yeni Focus özellikleri
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.