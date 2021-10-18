Facebook sızıntılara karşı yeni bir politika mı geliştiriyor?

Facebook tarafından geliştirilen Instagram platformunda genç kızların psikolojisini bozabilecek bazı özellikler olduğu ifade edildi. Böyle bir araştırmayı yapan yine Facebook şirketiydi. Ancak bir çalışan tüm sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Hatta onlara göre Facebook sadece kar elde etmeye odaklanıyor.

Facebook platformundan sızdırılan belgelere göre şirket tamamen kar odaklı olarak çalışıyor. Yani nefret söylemiyle ve yalan haberlerle mücadele gibi bir derdi yok. Bu tür açıklamaları üst düzey yetkililerin söylemesi herkesi daha fazla inandırdı.

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Sızdırılan iddialara göre ise Facebook çalışanlarının tartışma guruplarına katılımı sınırlandırılacak. Böylece şirketin çalışanlarının daha az bilgi alması sağlanacak. Üst düzey yöneticiler bile bazı tartışma gruplarından çıkarılacak. Böylece veri sızıntıları en düşük seviyeye çekilecek.

Facebook sözcüsü Tracy Clayton konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda gündeme gelen sızıntıların çalışanların performansını etkilediğini söylemişti. Ona göre buna bir an önce müdahale etmek gerekiyor.

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