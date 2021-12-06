Facebook, Split Payments’ı test ettiğini duyurdu

Bir grup sohbetinde, ödemeleri başlatmak için “Başlayın” düğmesine basmanız yeterli olacak. Ardından bir miktar parayı eşit olarak bölmek veya her bir kişinin borcuna karar vermek gibi işlemler yapabileceksiniz. Hesap işlemlerinin yanı sıra bir yandan mesajlaşabileceksiniz. Para Facebook Pay aracılığıyla gönderilecek ve gönderdikten sonra isteğiniz grubun sohbet odasına görünecek.

YENİ EFEKTLER GELDİ

Facebook ayrıca dört ek yaratıcıdan yeni özel grup efektleri eklediğini de duyurdu. King Bach, Emma Chamberlain, Bella Poarch ve Zach King gibi isimlerin yeni efektleri grup sohbetlerine bu hafta eklenmiş olacak. Bu ayın başlarında şirket, Stranger Things film müziğine ve Taylor Swift’in Red albümünün remaster’ına bağlı yeni “soundmojiler” de yayınladı.

Şirket Messenger'da birçok köklü değişime giriyor diyebiliriz. Özellikle çatı isminin Meta olarak değiştirilmesinden beri platform bünyesine yenilikler katmaya devam ediyor. Sosyal medya platformları arasında önceden çok daha fazla popüler olan Facebook şu anda tüm vizyonunu değiştirip modernleşiyor diyebiliriz. Hayatı kolaylaştıracak özelliklerin sunulması da bunun bir parçası.

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