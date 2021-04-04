Facebook'ta bilgilerim çalındı mı? Sosyal medya devinde şoke eden gelişme

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta kullanıcı bilgileri ele geçirildi. Vatandaşlar Facebook bilgilerim çalındı mı? sorusuna yanıt ararken, haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verileri ele geçirildi. 20 milyon Türk vatandaşının da Facebook kişisel verileri çalınmış durumda. İşte, detaylar...

FACEBOOK BİLGİLERİM ÇALINDI MI?

En büyük sosyal medya platformu olan Facebook’tan milyonlarca kullanıcının kişisel bilgileri çalındı. Insider'ın yer alan haberine göre, verilerin 32 milyonu ABD'yi 11 milyonu Birleşik Krallık'ı, 6 milyonu Hindistan'ı kapsıyor. Kişisel verileri çalınan ülkeler arasında olan Türkiye'den ise 20 milyon Türk vatandaşının bilgileri hackerlar tarafından çalındı.



