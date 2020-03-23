Facebook’ta karanlık modu nasıl aktif edebiliriz?

Bildiğiniz gibi son yıllarda satışa sunulan pek çok akıllı telefonda “karanlık mod, gece modu, düşük ışık modu” gibi başlıklar altında gözlerinizi dinlendirebileceğiniz, mavi ışık filtresi sunan ve bu sayede uzun süreler boyunca kullanım gerçekleştirebildiğiniz teknolojiler mevcut. Tabii gözlerin dinlendirilmesi ve mavi ışınlardan korunmak yalnızca telefonlarda değil, PC’lerde de önemli. Bu bağlamda da Facebook’un yeni düzenlemesi “Dark Mode”, yani karanlık mod tarafında oldu.

Facebook ‘ta öncelikle, üst tarafta, bildirimler zilinin hemen yanında yer alan ok işaretine tıklıyoruz ve açılan menünün altına doğru “Yeni Facebook’a geçiş yap” ibaresini görüyoruz. Tıkladıktan sonra diğer ibareleri de takip ederek yeni tasarıma geçiş yapabilir, ister aydınlık, isterseniz de karanlık modu aktifleştirebilirsiniz. Ve evet, isterseniz yine aynı şekilde klasik görünüme geçme şansınız da var.

Şahsi fikrimi belirtmem gerekirse, karanlık mod fikri güzel, lakin yeni tasarımı şu an itibarıyla pek sevemedim. Muhtemelen kullanıcıların yorumları doğrultusunda Facebook’tan başka hamleler de gelecek ve daha rafine bir deneyim için başka çalışmalar da olacaktır. Siz, Facebook’un bu yeni halini beğendiniz mi?

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