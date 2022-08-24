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Facebook'ta sorun yaşanıyor! Facebook çöktü mü? Facebook ana sayfası neden sadece ünlü sayfalarını gösteriyor, arkadaşlardan gelen gönderiler neden gözükmüyor?

24.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda kullanıcı "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtını arıyor. Çünkü Facebook kullanıcıları, ana sayfalarında düzenli gönderiler gösterilmediği için sorun bildirmeye başladı. Kullanıcıların şikayetine göre, Facebook ana sayfasında arkadaşlardan gelen gönderiler değil, ünlü sayfalarındaki rastgele gönderiler gösteriliyor. Peki Facebook çöktü mü? Facebook ana sayfası neden sadece ünlü sayfalarını gösteriyor, arkadaşlardan gelen gönderiler neden gözükmüyor?

Facebook'ta sorun yaşanıyor! Facebook çöktü mü? Facebook ana sayfası neden sadece ünlü sayfalarını gösteriyor, arkadaşlardan gelen gönderiler neden gözükmüyor?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook'ta bazı kullanıcıların bildirdiği sorun merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar ana sayfalarında düzenli gönderiler gösterilmediği için bu sabah sorun bildirmeye başladı. İşte detaylar...

FACEBOOK'TA DİKKAT ÇEKİCİ SORUN!

Yaşanan sorunları bildirmek için kullanılan bir web sitesi olan Down Detector'da soruna dair raporlar sabah 08:30'da görülmeye başladı. Sitede, "Kullanıcı raporları Facebook şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor" ifadesi yer aldı.

Facebook downdetector

ÜNLÜ SAYFALARINDAKİ GÖNDERİLER GÖSTERİLİYOR

Twitter'daki şikayetlere göre, Facebook ana sayfasında kullanıcılar arkadaşlardan gelen gönderileri değil, ünlü sayfalarındaki rastgele gönderileri görüyor. Kullanıcıların hepsi aynı sorundan şikayet ediyor gibi görünüyor.

Facebook sorun

Bir kullanıcı, “Facebook çalışmıyor mu???? Ana sayfam, rastgele kişilerin ünlü sayfalarına yorum yaptığı şeylerle spamlandı" dedi.

Twitter raporlarına göre, sorun dünyanın dört bir yanındaki insanları etkiliyor.

Bazı Facebook kullanıcıları, sorunu avantaja çevirdi. Sorunu, ünlü sayfalarında gönderi paylaşarak daha büyük kitlelere ulaşmak için kullanmaya başladılar.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Facebook, biz bu haberi yazarken herhangi bir kesinti veya sorun olduğunu doğrulamış değil. Platformun en kısa sürede sorunu gidermesi bekleniyor.


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