Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu

Olay, 29 Eylül Cumartesi günü Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1667 Sokak’ta bulunan 15 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, serbest meslek sahibi Fatih Gölge (18), Ramazan Bayramı'nda halasının oğlu Günay Yıldız’la birlikte çektirdiği fotoğrafı Facebook'ta paylaştı. Günay Yıldız’ın bacanağı Mehmet B. fotoğrafın altına ‘x’ yorumu yaptı. Buna sinirlenen Fatih Gölge, “Seni tanımıyorum. Bana yorum yapamazsın” diye tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye döndü. Bunun üzerine Mehmet B., “Oğlum birazdan senin evini başına yıkmaya geleceğim. Eğer senin elini ayağını kırmazsam....” diye tehdit etti. Mehmet B., henüz kimliği belirsiz kişiyle birlikte Fatih Gölge’nin evini bastı. Motosikleti kullanan kişi pompalı tüfekle kapıda beklerken Mehmet B., müstakil evin bahçesine girdi ve avluda oyun oynayan çocukların gözleri önünde Gölge’nin bacağına ateş etti.

ZATEN ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Fatih Gölge’nin sağ bacağına isabet eden kurşun çıkarak sol bacağına saplandı. Yaşları 2 ila 6 arasında değişen çocukların önünde genç adamı yaraladığı ileri sürülen Mehmet B., motosiklete binerek kayıplara karıştı. Evde bulunan ve saldırganları uzaklaştırmaya çalışan baba Mehmet Gölge, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.