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Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:24 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi Facebook'ta paylaştığı fotoğrafa "x" yorumunu yapan kişiyle tartışınca, evine yapılan baskında yeğenlerinin gözü önünde bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, 29 Eylül Cumartesi günü Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1667 Sokak’ta bulunan 15 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, serbest meslek sahibi Fatih Gölge (18), Ramazan Bayramı'nda halasının oğlu Günay Yıldız’la birlikte çektirdiği fotoğrafı Facebook'ta paylaştı. Günay Yıldız’ın bacanağı Mehmet B. fotoğrafın altına ‘x’ yorumu yaptı. Buna sinirlenen Fatih Gölge, “Seni tanımıyorum. Bana yorum yapamazsın” diye tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye döndü. Bunun üzerine Mehmet B., “Oğlum birazdan senin evini başına yıkmaya geleceğim. Eğer senin elini ayağını kırmazsam....” diye tehdit etti. Mehmet B., henüz kimliği belirsiz kişiyle birlikte Fatih Gölge’nin evini bastı. Motosikleti kullanan kişi pompalı tüfekle kapıda beklerken Mehmet B., müstakil evin bahçesine girdi ve avluda oyun oynayan çocukların gözleri önünde Gölge’nin bacağına ateş etti.

ZATEN ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Fatih Gölge’nin sağ bacağına isabet eden kurşun çıkarak sol bacağına saplandı. Yaşları 2 ila 6 arasında değişen çocukların önünde genç adamı yaraladığı ileri sürülen Mehmet B., motosiklete binerek kayıplara karıştı. Evde bulunan ve saldırganları uzaklaştırmaya çalışan baba Mehmet Gölge, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Fatih Gölge, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis, aileden aldığı eşkal doğrultusunda zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Taburcu edildikten sonra eve gelen Fatih Gölge olay anını şöyle anlattı:

“Halamın oğluyla çektirdiğim fotoğrafa yorum yaptı. Zaten kuzenimle aralarında husumet varmış. Önce geldi kavga çıkardı. Avluda annem, babam, ablan, yengem ve 4 yeğenim varken beni vurdu. Ben de yeğenimin arkasına saklandım. Babam olayı ayırmaya çalıştı. Sonra kaçtı. Şikayetçiyim.”

Olaydan sonra sosyal medya hesabını kapattığı öğrenilen zanlı Mehmet B., polis tarafından aranıyor. (İHA)

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Facebook cinayet adana

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dizilerin etkisinde kalan cahil gençler , erkeklik efendilik racon hiçbirşey kalmamiş insanlarda silahsız adama silah çekilmez ailesinin yaninda ses edilmez yumruga yumruk vurulur oda en kötüsü
Madem vuracak cesaretin var o zaman teslim olmaya da cesaretli ol.ne kaçıyon korktun mu
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