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Facebook’taki güvenlik açığından etkilenmemek için önlemler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Facebook bilgisayar korsanlarının 50 milyon kullanıcı hesabına erişim sağladığını ve hesapların hacklenmiş olabileceğini duyurdu.

Güvenlik açığından etkilenen kullanıcılar için "Başkasının gözünden gör" özelliğinden hangi verilerin çalınmış olabileceği ve kimin sorumlu tutulabileceği konusunda pek çok soru işareti varken alınabilecek önlemler var.

Facebook'ta hesabınızın etkilenip etkilenmediğini öğrenin

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Öncelikle kullanıcıların hesaplarının söz konusu durumdan etkilenen 50 milyon kişiden biri olup olmadığını öğrenmesi gerekiyor. Kullanıcı şifrelerinin kayıtlı olmasına rağmen Facebook sebep göstermeden yeniden şifre talep ettiyse söz konusu hesabın güvenlik açığından etkilenmiş olması muhtemel.
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Bütün platformlarda oturumu kapatın

Bütün platformlarda oturumu kapatın
Güvenlik açığından etkilenen kullanıcıların yapması gereken ilk şey, oturum açılan web tarayıcısı, mobil aygıttaki uygulama ve tabletler dahil olmak üzere Facebook hesaplarından çıkış yapmak. Facebook'a göre, bilgisayar korsanları erişim jetonlarını hacklediler. Facebook bu belirteçleri sıfırladı, ancak yine de "ihtiyati tedbir" olarak kullanıcılara her yerden çıkış yapmasını öneriyor. Ayrıca açıklamada "soruşturma hala erken aşamalarında" dendiğinden, sadece güvende olmak için çıkış yapmak en iyi seçenek olarak görülüyor.
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Şifrenizi kuvvetlendirin ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin

Şifrenizi kuvvetlendirin ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin
Önemli bir ayrıntı olarak, Facebook açıkça sizin kullanıcıların şifrelerini değiştirmenin gerek olmadığını belirtirken hacklenme araştırması henüz tamamlanmadı. Bu yüzden bu durum Facebook'a özgü bir kullanıcı şifresinin bulunduğundan emin olmak için ideal bir zaman olarak görülüyor.
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Hesabınızı silin

Hesabınızı silin
Eğer bütün bunlar yeterli gelmediyse son çare olarak kullanıcı hesaplarının kalıcı olarak silinmesi tavsiye ediliyor.
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Mark Zuckerberg açıklamasında “Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var, ve eğer yapamazsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz" demişti.
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Anahtar Kelimeler:
Facebook hacklenme Güvenlik

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