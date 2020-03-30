Facebook'tan 30 ülkeye 100 milyon dolarlık koronavirüs yardımı!

Koronavirüs ile mücadelede bazı firmalar da elini taşın altına koymaktan çekinmiyor. Bu anlamda dünyanın dev firmaları da birer birer önlem paketleri ya da işletmeleri zor durumda bırakmamak uğruna yardım paketleri açıklıyor. Bu firmalara son olarak bir isim daha eklendi; O da Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook.

FACEBOOK KORONAVİRÜS İÇİN İŞLETMELERE YARDIM EDECEK

Facebook, 30 ülkeden 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı. Konu hakkındaki açıklamayı ise Facebook COO’su Sheryl Sandberg yaptı. Sandberg'ın açıklamasına göre, paketten yararlanabilecek işletmeler bir bölümü nakit olmak kaydıyla Facebook'tan bağış ve reklam kredisi alacak.

BAŞVURULAR YAKINDA BAŞLIYOR

Facebook'un koronavirüs yardımından yararlanabilmeniz için Facebook küçük işletme kriterlerine uygun olmanız gerekiyor. Facebook Facebook.com/Business adresinden çok yakın bir zamanda başvuru kriterlerini açıklayacak ve başvuru kriterlerini karşılayan işletmeler söz konusu yardım için başvuru yapabilecekler.

