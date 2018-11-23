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'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

KKTC'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Facebook'ta başka erkeklerle konuştuğunu iddia ettiği sevgilisi ile tartışan Metin Gül çılgına döndü. Genç kız tartışma sonucunda sevgilisini sosyal medya hesaplarından engelledi. Gül, kız arkadaşını, Facebook'ta kendisini engellediği gerekçesiyle boğazına bıçak dayayarak ölümle tehdit etti.

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

Lefkoşe'ye bağlı Alaköy'de önceki gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Metin Gül, kız arkadaşı H.U. ile sosyal medya hesabı Facebook'ta başka erkekler ile konuştuğu gerekçesiyle tartıştı. H.U. da Metin Gül'ü başta Facebook olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarında engelledi. Bu duruma sinirlenen Metin Gül, eline aldığı ekmek bıçağı ile H.U.'nun misafir olarak bulunduğu evi bastı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Elindeki bıçağı H.U.'nun boğazına dayayarak, "Facebook’tan engellemeyi kaldırmazsan seni öldürürüm, öldüreyim mi seni?" şeklinde tehdit etti.

Olayın ardında H.U. polise şikayetçi oldu. Gül, gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, mahkemeye, Metin Gül'ün KKTC'de kaçak olarak bulunduğunu, serbest kalması halinde kıskançlık nedeniyle kız arkadaşını öldürme olasılığı olduğunu bildirdi. Mahkeme de ifadesinde "Yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum" diyen Gül'ü tutukladı. DHA

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Anahtar Kelimeler:
KKTC kadına şiddet metin gül

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kızlar orman kaçkını tiplerde ne buluyor anlamadım tipe bak yolda görsem yönümü değiştiririm engellediyse gururlu ol ya sende engelle
Akıllara durgunluk olay bu mu? Türkiyede her gün birini ya doğruyolar ya da vuruyolar bize göre normal bi durum
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