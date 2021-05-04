Facebook'tan duyurdular: Xiaomi Mi 11 Ultra Avrupa'da satışa çıkıyor

Xiaomi daha önce Çin pazarı için Mi Ultra serisini üretmişti ancak Mi 11 Ultra, yalnızca Çin’e özgü bir ürün olan selefi Mi 10 Ultra’dan farklı bir yol izliyor. Xiaomi’nin Hollanda pazarı için resmi Facebook sayfası, Mi 11 Ultra’nın 11 Mayıs’ta resmi olarak satışa sunulacağını duyurdu.

Diğer resmi Xiaomi Avrupa kanallarından hiçbiri Avrupa lansmanı ile ilgili herhangi bir duyuru yapmamış olsa da, Hollandalı sayfa 11 Mayıs’ta bir lansman planlanıyor gibi görünüyor.

XIAOMI MI 11 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Bir hatırlatma olarak, Mi 11 Ultra, modern bir akıllı telefon için en büyük sensöre sahip olduğu bilinen bir kamera sistemine sahip. Telefon, Snapdragon 888 5G yonga seti ile desteklenen, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüğe sahip 6.81 inçlik AMOLED ekran ile geliyor.

Mi 11 Ultra, 256GB ve 512GB dahili depolama ile birlikte 8GB ve 12GB olmak üzere iki RAM seçeneğiyle geliyor. Premium model, Android 11 tabanlı MIUI 12 üzerinde çalışıyor. Ayrıca, telefon gücünü 67W ultra hızlı şarj, 10W’da ters kablosuz şarj ve 5.000 mAh pilden alıyor. Premium model ayrıca IP68 derecesi ile toz ve su korumasına sahip.

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