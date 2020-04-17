Facebook'tan endişelendiren koronavirüs açıklaması!

Mark Zuckerberg, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisinden dolayı yeni kararlar aldıklarını duyurdu. Zuckerberg, 50 veya daha fazla kişiyle düzenlenmesi planlanan tüm Facebook etkinliklerinin Haziran 2021'e kadar ertelendiği bilgisini takipçileriyle paylaştı. Facebook CEO'suna göre bu etkinliklerden tam olarak vazgeçilmiş de değil.

Facebook koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri. Daha önce koronavirüs nedeniyle iptal edilen Mobile World Congress 2020'yi (2020 Mobil Dünya Kongresi) es geçen Facebook, geliştiricilerle buluştuğu özel etkinliği Facebook F8 geliştirici konferansını da ertelemek zorunda kalmıştı. Tüm bu yaşananlardan sonra, hele ki yazın salgının gücünü azaltacağına yönelik açıklamalardan sonra Facebook'un düzenlemediği etkinlikleri yaz aylarında düzenleyeceği bekleniyordu. Nitekim Facebook CEO'su Mark Zuckerberg bu yönde bir karar almak bir kenara dursun, koronavirüs hakkındaki endişeleri arttıracak bir kararın duyurusunu yaptı.

FACEBOOK SANAL GERÇEKLİK İLE ÖNE ÇIKABİLİR

Facebook CEO'su Zuckerberg, 2021'e kadar düzenlenmesi planlanan etkinliklerden bazılarının sanal olarak düzenlenebileceğinin müjdesini verdi. Yani bu Facebook'un (özellikle sahibi olduğu Oculus şirketinin de desteği ile) sanal gerçekliği kendi toplantılarına taşıyabilmesi demek.

ONLAR DA YAZ SONUNA KADAR EVDELER

Kendi iş seyahatlerini de 2020 Haziran ayına kadar erteleyen Facebook, evden çalışmaya ise devam edecek. Hatta Facebook süreç normale dönmeye başladığında dahi ofise gelmek istemeyen çalışanlarına yaz sonuna kadar evden çalışmalarına izin verecek. Zuckerberg'in bu açıklamaları her ne kadar takdir edilesi olsa da bazı kesimler açıklamadan büyük endişe duymuş durumda.

FACEBOOK KORONAVİRÜSÜN BİTMEYECEĞİNİ BİLİYOR MU?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? sorusunu yanıtlayan bazı uzmanlar yazın virüsün artış hızının azalacağını söylüyorlar. Fakat Facebook uzmanların söylediğinin aksine etkinliklerini bu yılın yaz aylarına değil 2021'in yaz aylarına erteleme kararı aldı. Bu da bazı kesimlerin 'Facebook salgının 2021 yılına kadar bitmeyeceğini biliyor mu?' yorumu yapmasına neden oldu.

