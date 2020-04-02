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Facebook'tan koronavirüse özel emoji!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Facebook, koronavirüse özel bir emoji yarattı. Facebook'un yeni emojisi, koronavirüs farkındalığı yaratacak, koronavirüs mücadele eden insanlara destek verecek. İşte Facebook'un yeni koronavirüs emojisi

Facebook'tan koronavirüse özel emoji!

Facebook, koronavirüs konusunda bazı önemli adımlar atmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Facebook'taki küçük işletmelere 100 milyon dolarlık bir yardım yapacağını açıklayan Facebook, şimdi de koronavirüs ile mücadele eden insanlara destek vermek, koronavirüs için farkındalık yaratmak için uzmanı olduğu bir konuda harekete geçti; Evet... Emojilerden bahsediyoruz.

FACEBOOK KORONAVİRÜS İÇİN EMOJİ HAZIRLADI

Facebook, koronavirüs için yeni bir emoji kullanıma sunacak. Yeni emoji Facebook'un tepki emojilerinin arasında yer alacak ve kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilecek. Söz konusu emoji, aşağıda da görebileceğiniz gibi bir kurdele ve o kurdele ile çizilmiş bir kalp içermekte.

Facebook koronavirüs emoji

FACEBOOK DOĞRULADI AMA...

Koronavirüs emojisinin tam anlamını henüz kimse bilmiyor. Fakat emojinin amacının koronavirüs ile olan mücadelede duygulara hitap etmek, biraz olsun bu mücadelede etkin bir şekilde rol alan insana destek olmak olduğu aşikar. Facebook tarafından da doğrulanan emoji şimdilik test aşamasında. Emojinin test sürecinin bitmesiyle birlikte Facebook'a eklenmesi bekleniyor.

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Facebook koronavirüs emoji Facebook emojileri koronavirüs emoji

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