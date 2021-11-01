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Facebook'tan Kovid-19 aşısı hakkındaki yanlış bilgilendirmelere karşı adım

01.11.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, FDA’nın Pfizer Kovid-19 aşısının beş ila on bir yaş arasındaki çocuklar için acil kullanımına izin vermesinden kısa bir süre sonra yanlış bilgilendirme ile mücadele etmeye başladı. Şirket politikalarını ve Kovid-19 aşılama çabalarını çocukları da kapsayacak şekilde genişletti.

Facebook'tan Kovid-19 aşısı hakkındaki yanlış bilgilendirmelere karşı adım

Şirket önümüzdeki haftalarda, ABD’deki kullanıcılara, Kovid-19 aşısının artık çocuklar için hazır olduğuna dair yayın içi İngilizce ve İspanyolca hatırlatıcılar gönderecek. Bu hatırlatıcılar, kullanıcıların en yakın aşı sitesini bulmalarına yardımcı olacak bir bağlantı da içerecek. Belki daha da önemlisi, çocuklara yönelik Kovid-19 aşılarının olmadığı ve çocuklara yönelik aşının test edilmediği iddialarını ortadan kaldırmak için aşı karşıtı yanlış bilgilendirme politikalarını genişletecek.

FACEBOOK BAŞKA NELER YAPACAK?

Ayrıca, Kovid-19 aşılarının çocukları öldürebileceği veya ciddi şekilde zarar verebileceği, çocuklar için hiç etkili olmadığı ve Kovid-19 aşısı dışındaki herhangi bir şeyin çocukları virüse karşı aşılayabileceği yönündeki bilimsel olmayan iddiaları da ortadan kaldıracak.

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Facebook, aşı hakkındaki yanlış bilgilere karşı mücadelesinin CDC, WHO ve diğer sağlık yetkilileriyle ortaklaşa devam eden bir çabanın parçası olduğunu söyledi. Platform, politikalarını güncellemeye devam etmeyi ve gelecekte ortaya çıkacak olan yeni iddiaları yasaklamayı vaat ediyor. Şu anda ana şirketi Meta altında faaliyet gösteren web sitesi, pandeminin başlangıcından bu yana Facebook ve Instagram’dan 20 milyondan fazla içeriği kaldırdığını söylüyor. Ağustos 2021 itibarıyla, sağlıkla ilgili yanlış bilgilendirme politikalarını tekrar tekrar ihlal ettiği için 3.000 hesabı, grubu ve sayfayı yasaklamış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) facebook sosyal medya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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