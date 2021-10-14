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Facebook'tan önemli karar: Taciz politikasını genişletiyor

14.10.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya merkezli Facebook şirketi, zararlı içerikleri kaldırmak için taciz politikalarını genişleteceğini bildirdi.

Facebook'tan önemli karar: Taciz politikasını genişletiyor

Şirketten yapılan açıklamada, daha ayrıntılı taciz politikası kapsamında ünlüler, seçilmiş yetkililer ve halkın gözü önündeki diğer kişiler de dahil olmak üzere kamuya mal olmuş kişileri küçük düşüren veya cinselleştiren içeriklerin yasaklanacağı belirtildi.

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Facebook'un Küresel Güvenlik Sorumlusu Antigone Davis, "Platformumuzda zorbalık ve tacize izin vermiyoruz ancak bu olduğunda harekete geçiyoruz." dedi.

Öte yandan değişiklikler, dünyanın dört bir yanındaki hükümet muhaliflerine, gazetecilere ve insan hakları aktivistlerine de tacizden daha fazla koruma sağlayacak.

TÜMÜNE YASAK

Facebook, bir grup kişinin başka bir kullanıcıya zorbalık yapmak için birlikte çalıştığı tüm koordineli tacizleri de yasaklayacağını duyurdu.

Değişiklikler, platformun tüm kullanıcıları için geçerli olacak.

Eski Facebook Veri Bilimcisi Frances Haugen, geçen hafta Kongreye, şirketin zararlı içeriği yayma sorumluluğunu yerine getirmek için çok az şey yaptığını ve çoğu zaman kullanıcılarının çıkarları yerine kar etmeyi seçtiğini söylemişti.

Günler sonra şirket, çocukları korumak için tasarlanmış, onları platformdan ayrılmaya teşvik eden bir özellik de dahil olmak üzere yeni özellikler sunacağını duyurmuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya taciz
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