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Facebook'tan şok karar! Instagram Lite uygulaması kapatıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Instagram Lite uygulaması yolun sonuna geldi. Giriş seviyesi akıllı telefonlar için test edilen Instagram Lite, Facebook'un kararıyla kapatıldı.

Facebook'tan şok karar! Instagram Lite uygulaması kapatıldı

Instagram Lite iki yıldan beri kullanımdaydı. Instagram deneyimini daha küçük boyutlarda sunmaya çalışan uygulama bu tarz avantajların yanında bazı dezavantajlara da sahipti. Örneğin Instagram Lite'da video yükleme gibi bazı özellikler yoktu. Uygulam bu yüzden de toplamda 573 kb'lık bir dosya boyutuna sahipti. Fakat bu boyut anlaşılan o ki Facebook ve Instagram'a büyük geldi. Zira Instagram Lite artık indirilebilir durumda değil.

INSTAGRAM LİTE'IN FİŞİ ÇEKİLDİ

Facebook, iki yıldır test ettiği Instagram Lite uygulamasını kapatma kararı kaldı. Üstelik Facebook bu kararını sessiz sedasız hayata geçirdi. Instagram Lite uygulaması halihazırda Google Play'de bulunamıyor. Instagram Lite'ı telefonunda kullanmaya devam eden kullanıcılar ise Instagram ana uygulamasına geçmeleri yönünde bildirimler alıyor.

Instagram Lite

TEST ARTIK SONLANDI

Instagram Lite'ın kaldırılmasına dair konuşan bir Facebook sözcüsü '' Instagram Lite uygulamasının testini sonlandırıyoruz. Sevdiğiniz kişilere bağlanmak için Instagram'ın en son sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı. Anlaşılan o ki Instagram tüm uygulamalarını tek bir merkezde toplamak istiyor. Instagram Lite da bu isteğin son kurbanı olmuş durumda.

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