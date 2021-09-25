Facebook, tarihinde önemli bir bölümü kapatmak üzere

Ayrılan yönetici, çıkışının gönüllü olduğunu açıkça belirtti. Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımla kararın onun için zor olduğunu çünkü şirketi hala oldukça sevdiğini duyurdu. Ardından şirket başkanı Mark Zuckerberg, Schroepfer’in Facebook için “kritik bir rol” oynadığını ve “yakın bir arkadaş” olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Schroepfer, Facebook’a ilk olarak 2008 yılında mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak katıldı. 2013 yılında CTO pozisyonunu aldı.

Donanım lideri Bosworth’un yükselişi, akıllı gözlükler, VR kulaklıklar ve Portal ekranları gibi donanımlara giderek daha fazla odaklanan bir şirket için mantıklı bir hamle olacak. Ancak yine de bu pozisyon değişikliği şirket için de ufak tefek bazı tartışmalara sebep olabiliyor.

Boz, şirket içinde çıkan polemiklerin ardından eleştirilere yanıt olarak görüşlerini değiştirdiğini ve gelişime açık olduğunu belirterek pozisyon için uygun kişi olduğunu kanıtladı diyebiliriz. Yeni CTO’nun mevcut duruşu ne olursa olsun, Facebook’un teknoloji önceliklerini değiştirmesi şaşırtıcı olmayacak. Zuckerberg, geçişin bir parçası olarak “birkaç başka grubun daha ” Bosworth’a katılacağını ve Facebook’un gelişmesine yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

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