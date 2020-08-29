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Facebook: “Tartışmalı Paylaşımı Geç Kaldırarak Hata Ettik”

29.08.2020 23:43 | Son Güncelleme

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin, siyah Amerikalı Jacob Blake’i vurmasının ardından çıkan olaylarda silahlı siviller tartışmaya yol açmıştı. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, platform üzerinden silahlanma çağrısı yapan bir grubun sayfasını geç kaldırmakla hata ettiklerini söyledi

Facebook: “Tartışmalı Paylaşımı Geç Kaldırarak Hata Ettik”

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin, siyah Amerikalı Jacob Blake’i vurmasının ardından çıkan olaylarda silahlı siviller tartışmaya yol açmıştı. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, platform üzerinden silahlanma çağrısı yapan bir grubun sayfasını geç kaldırmakla hata ettiklerini söyledi.

Kendilerini Kenosha Guards (Kenosha Muhafızları) olarak tanımlayan grup, gösterilerde iki kişinin öldürüldüğü son olay öncesinde Facebook’tan silahlanma çağrısında bulunmuştu. Söz konusu sayfa Facebook tarafından ancak 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse’un açtığı ateşte iki kişinin ölmesi ve bir kişinin de yaralanmasının ardından kaldırıldı.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, olayla ilgili yaptığı görüntülü açıklamada, “Büyük ölçüde operasyonel bir hataydı. İlk şikayetlerin iletildiği sorumlu kişiler durumun farkına varmadı” dedi. Zuckerberg, hata sebebiyle özür dilemedi ve şimdiye kadar da Facebook’un Rittenhouse’un söz konusu sayfadan haberdar olduğuna ilişkin bir bulguya rastlamadığını kaydetti.

Zuckerberg, iki kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı olayı ya da ateş açan kişiyi öven paylaşımların platformdan kaldırıldığını belirtti. Ancak Perşembe günü İngiliz The Guardian gazetesi, Facebook ve Instagram’da silah açan zanlıya destek vermek ve para toplamak amacıyla bazı paylaşımların yapıldığına ilişkin bazı örnekler tespit etmiş ve bunları haberleştirmişti.

“Gergin ve hassas seçim ortamı riskli”

Zuckerberg, Kenosha’da siyah Jacob Blake’in beyaz bir polisçe sırtından yedi kez vurulduğu olay ile yarı otomatik saldırı tüfeğiyle açtığı ateşle iki kişinin ölümüne yol açan 17 yaşındaki beyaz genç Kyle Rittenhouse’un polisin yanından rahatça geçebilmesi arasındaki tezata da dikkat çekti.

Cuma günü başkent Washington’da ayrımcılığa karşı yapılan yürüyüşe de atıfta bulunan Mark Zuckerberg, “Bazı şeylerin ilerlemesi gereken hızda ilerlemediğine ilişkin bir algı var. Bence bu gerçekten acı verici ve cesaret kırıcı” dedi.

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerine de değinen Zuckerberg, kutuplaştırıcı içerik açısından sürecin zor olacağı görüşünü dile getirerek, “Bu hassas, kutuplaşmış ve gergin zamanlarda seçim sürecinde gerçek bir risk var ve sürekli artıyor” ifadelerini kullandı.

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