Facebook tartışması: Trump'ın paylaşımını kaldırmayan Mark Zuckerberg'e protesto ve eleştiri

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, siyahların hakları için mücadele veren gruplar tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımını kaldırmayarak, "tehlikeli" başka paylaşımların önünü açtığı gerekçesiyle eleştiri altında. Zuckerberg bu açıklamanın hemen öncesinde ise çalışanlarıyla yaptığı bir video konferans sırasında aynı gerekçeyle protesto edilmişti. ABD Başkanı'nın George Floyd protestoları sırasında yaptığı bir paylaşıma erişim, Twitter tarafından "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle sınırlandırılmıştı. Facebook ise aynı paylaşımla ilgili herhangi bir adım atmamıştı. Facebook çalışanlarının bir kısmı iş verenlerine öfkelerini, konunun gündeme geldiği sanal toplantıdan ayrılarak gösterdi. Haberi ilk duyuran New York Times gazetesi protesto eylemine "yüzlerce" çalışanın katıldığını yazdı. Trump paylaşımında, "Bu EŞKIYALAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve buna izi vermeyeceğim. Şimdi Vali Tim Walz'la konuştum. Ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledi. Zorluk çıkması halinde durumu kontrol altına alacağız. Yağma başlarsa ateş açma da başlar. Teşekkür ederim" demişti.

Bunun üzerine Twitter mesaja erişimi kısıtladı ve "Bu mesaj, şiddetin yüceltilmesine ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Ancak Twitter, bu mesaja erişimin kamuoyunun yararına olacağı düşüncesiyle erişimi kısıtlamıştır" dedi. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1266231100780744704 https://twitter.com/TwitterComms/status/1266267446979129345 Bu karar, Twitter ve Beyaz Saray arasında gerilime neden olmuştu. Facebook'ta da paylaşılan bu mesaj ile ilgili daha önce Trump'ın sözlerine katılmadığını belirten Zuckerberg, paylaşımı kaldırmama kararını "insanların bunu kendi gözleriyle görmeye haklarının olduğu" şeklinde savunmuştu. Pazartesi gecesi Zuckerberg ile bir toplantı gerçekleştiren üç hak örgütü lideri Facebook kurucusunun kararını eleştirdi. Hak savunucuları yaptıkları ortak açıklamada, "Mark'ın akıl almaz açıklamaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradık ve şoke olduk" dediler. Zuckerberg'in seçmenlerin nasıl baskılandığını anladığına dair bir emare göstermediği belirtilen açıklama şöyle devam ediyor: