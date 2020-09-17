Facebook tekel suçlamasıyla uğraşmak zorunda kalabilir

The Wall Street Journal ve Bloomberg’de yayınlanan haberler, FTC’nin yaptığı çalışmalara göre Facebook tekel oluşturmakla suçlanarak dava edileceğini gösteriyor.
Davanın dayanağı ise Facebook’un Instagram, WhatsApp gibi küçük sosyal medya uygulamalarını satın alarak piyasayı kendi çıkarı için manipüle ederek tekel şartları oluşturması.
Bu satın almalar her ne kadar Ticaret Bakanlığı tarafından onanmış olsa da Zuckerberg’in satın almalardan sonra Facebook’un konumunu, küçük rakiplerini “ezmek” için kullandığı iddia ediliyor. Dev şirketin oluşturduğu reklam ağı ile rakiplerine yaşam şansı vermediği vurgulanıyor. Müşterilerinin de Facebook’a muhtaç olduğunun farkındalığı ile pazardaki konumunu avantajına kullandığı iddia ediliyor.
Facebook’un kurucusu Zuckerberg’e defalarca, şirketi daha fazla büyütmeden, daha küçük parçalara bölmesi konusunda uyarılar yapılmıştı. Ancak Zuckerberg medya önünde, Facebook’u bölmeyeceğini ve tüm kontrolün kendisinde kalacağını defalarca dile getirdi. Diğer bir deyişle, ABD Ticaret Bakanlığı şimdi Zuckerberg’e inatçılığının bedelini ödetmek için hazırlanıyor olabilir.
Facebook için açılan tekel soruşturmasının 2021’den önce bitirilemeyeceği düşünülüyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı’ndan sızan bilgiler soruşturmanın hızlı şekilde tamamlandığı ve önümüzdeki haftalarda dava açılacağını söylüyor.
2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’a karşı oluşturulan cephenin merkezinde Facebook çalışanları yer alıyordu. Zuckerberg bu imajı değiştirmek için 4 senedir büyük uğraş verse de Trump’ın güvenini kazanmayı başaramadı. Trump’ın yönetimi sırasında da şirkete defalarca milyar milyar dolarlık cezalar kesildiğini de unutmayalım.
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