Facebook tekel suçlamasıyla uğraşmak zorunda kalabilir

The Wall Street Journal ve Bloomberg’de yayınlanan haberler, FTC’nin yaptığı çalışmalara göre Facebook tekel oluşturmakla suçlanarak dava edileceğini gösteriyor.

Davanın dayanağı ise Facebook’un Instagram, WhatsApp gibi küçük sosyal medya uygulamalarını satın alarak piyasayı kendi çıkarı için manipüle ederek tekel şartları oluşturması.

FACEBOOK KÜÇÜK RAKİPLERİNİ EZİYOR MU?

Bu satın almalar her ne kadar Ticaret Bakanlığı tarafından onanmış olsa da Zuckerberg’in satın almalardan sonra Facebook’un konumunu, küçük rakiplerini “ezmek” için kullandığı iddia ediliyor. Dev şirketin oluşturduğu reklam ağı ile rakiplerine yaşam şansı vermediği vurgulanıyor. Müşterilerinin de Facebook’a muhtaç olduğunun farkındalığı ile pazardaki konumunu avantajına kullandığı iddia ediliyor.

Facebook’un kurucusu Zuckerberg’e defalarca, şirketi daha fazla büyütmeden, daha küçük parçalara bölmesi konusunda uyarılar yapılmıştı. Ancak Zuckerberg medya önünde, Facebook’u bölmeyeceğini ve tüm kontrolün kendisinde kalacağını defalarca dile getirdi. Diğer bir deyişle, ABD Ticaret Bakanlığı şimdi Zuckerberg’e inatçılığının bedelini ödetmek için hazırlanıyor olabilir.