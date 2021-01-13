Facebook Trump için yeni kurallar getirebilir

Son dönemlerde giderek daha fazla tartışmalara neden olan Facebook, Trump yasağını iyice yayma kararı aldı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde meclis binası basılmıştı ve ABD medyasında bu çok geniş bir yer almıştı. Bu durum ABD tarihinde en son 100 yıl önce yaşanmıştı.

DESTEKÇİLER PLATFORMDAN UZAKLAŞTIRILDI

Facebook tarafından yayınlanan ve Facebook Global Politika Yönetimi Başkan Yardımcısı Monica Bickert tarafından açıklandığı üzere bazı platformlar Facebook'tan kaldırıldı. Bu platformların ortak özelliği Donald Trump destekçisi olmaları. Yani artık Facebook Donald Trump yanlılarını bile sitesinden uzaklaştırıyor.

Facebook doğruluk operasyon merkezi ABD olayları üzerine iyice önem kazandı. İnsanların birbirlerine adeta güç verdiği bu tür platformlar, sıkı gözetim altında. Meclis baskını bardağı taşıran son damla olmuştu.

Donald Trump tarafından yapılan açıklamalar seçmenleri gaza getirdi ve oyların çalındığı düşünüldü. Sırf bu nedenle “çalmayı durdur” sloganlı platformlar ortaya çıktı. Bu durum aynı zamanda olayların ateşini fitilleyen neden oldu. İşin aslına bakacak olursak Donald Trump destekçileri fazlasıyla öfkeliydi ve bu öfkelerini oldukça yanlış bir şekilde meclis binasına aktardılar.