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Facebook Trump için yeni kurallar getirebilir

13.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Facebook Trump için yeni kurallar getirebilir

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, Trump yasağını giderek daha fazla artırıyor. Hadi gelin konu ile ilgili bütün detaylara birlikte bakalım.

Son dönemlerde giderek daha fazla tartışmalara neden olan Facebook, Trump yasağını iyice yayma kararı aldı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde meclis binası basılmıştı ve ABD medyasında bu çok geniş bir yer almıştı. Bu durum ABD tarihinde en son 100 yıl önce yaşanmıştı.

DESTEKÇİLER PLATFORMDAN UZAKLAŞTIRILDI

Facebook tarafından yayınlanan ve Facebook Global Politika Yönetimi Başkan Yardımcısı Monica Bickert tarafından açıklandığı üzere bazı platformlar Facebook'tan kaldırıldı. Bu platformların ortak özelliği Donald Trump destekçisi olmaları. Yani artık Facebook Donald Trump yanlılarını bile sitesinden uzaklaştırıyor.

Facebook doğruluk operasyon merkezi ABD olayları üzerine iyice önem kazandı. İnsanların birbirlerine adeta güç verdiği bu tür platformlar, sıkı gözetim altında. Meclis baskını bardağı taşıran son damla olmuştu.

Donald Trump tarafından yapılan açıklamalar seçmenleri gaza getirdi ve oyların çalındığı düşünüldü. Sırf bu nedenle “çalmayı durdur” sloganlı platformlar ortaya çıktı. Bu durum aynı zamanda olayların ateşini fitilleyen neden oldu. İşin aslına bakacak olursak Donald Trump destekçileri fazlasıyla öfkeliydi ve bu öfkelerini oldukça yanlış bir şekilde meclis binasına aktardılar.

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Facebook ve diğer büyük sosyal medya platformları giderek daha fazla denetim sağlayacak. Bu aynı zamanda yeni kuralların gelmesi demek oluyor. Şirketin özellikle geçmiş dönemlerde Donald Trump gibi bir ismin ABD başkanı olmasına neden olduğu bile iddia ediliyor. Bu nedenle Facebook çok daha dikkatli olmak zorunda.

Bugünlerde sosyal medya alanında yeni bazı kurallar ve denetimler ortaya çıkabilir. Peki sizce bu tür denetimler arttırılmalı mı?

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