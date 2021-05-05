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Facebook, Trump'ın yasağı için "devam" dedi

05.05.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını sonrası eski başkan Donald Trump'ın sosyal paylaşım platformuna giriş yasağının devam etmesine karar verdi.

Facebook, Trump'ın yasağı için "devam" dedi

Facebook, ABD eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformununa giriş yasağının devam etmesine karar verdi. Yasak, Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Instagram'ı da kapsarken, Facebook Gözetim Kurulu, belirsiz ve süresiz askıya alma cezasının 'uygun' olmadığını belirterek, konuyu altı ay içinde yeniden inceleyeceklerini ifade etti. Facebook Gözetim Kurulu'nda avukat, profesör, gazeteci ve insan hakları aktivistinden oluşan 20 üyesi bulunuyor. Trump’ın Facebook hesapları, Kasım ayındaki başkanlık seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine 6 Ocak'ta düzenlenen mitingte Kongre binası baskını sonrası askıya alınmıştı.

Trump kendi platformunu kurdu!Trump kendi platformunu kurdu!

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Öte yandan, ABD’deki 2020 başkanlık seçimlerinde sosyal medya platformlarındaki hesapları askıya alınan Donald Trump, kendi sosyal medya iletişim ağını kurdu. Trump, "Donald Trump'ın Masasından” adlı bloğu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak yer" olarak tanımladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Donald Trump
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