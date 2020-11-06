Facebook Trump yanlısı grubu engelledi

Facebook, ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına karşı çıkarak protesto çağrıları yapan Başkan Donad Trump yanlılarını engelledi.

Facebook şirketinden Perşembe günü yapılan açıklamada, "Çalmayı durdur" (Stop the Steal) adlı grubun "seçim sürecinin meşruiyetine son vermeye" çalıştığı belirtildi. Yaklaşık 350 bin üyesi olan grup üyelerinin bazıları şiddet çağrısında bulunurken, bazıları da Demokratların Cumhuriyetçilerden "seçimi çaldığını" iddia etmişti.

"Bazı üyeler şiddet çağrısı yaptı"

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Tansiyonun yükseldiği bu dönemde aldığımız olağandışı önlemler doğrultusunda 'Çalmayı durdur' grubunu kaldırdık" denildi. Grubun "Seçim sürecinin meşruiyetine son vermek" için organize olduğunu belirten Facebook, "Grubun bazı üyelerinin şiddet çağrısını endişeyle karşıladık" dedi. Facebook, kurallarını ihlal eden bu tür faaliyetleri izlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Facebook'un grubun sayfasını kaldırmasının ardından aynı isimle yaklaşık 13 bin üyesi olan başka bir grubun oluşturulduğu dikkati çekti.