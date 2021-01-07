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Facebook Trump’ın Hesabının Paylaşım Engelini Süresiz Uzattı

07.01.2021 19:59 | Son Güncelleme:
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Facebook Trump’ın Hesabının Paylaşım Engelini Süresiz Uzattı

Facebook, Başkan Donald Trump’ın hesabına getirdiği paylaşım engelini en azından 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine kadar uzatacağını açıkladı.

Facebook, Başkan Donald Trump’ın hesabına getirdiği paylaşım engelini en azından 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine kadar uzatacağını açıkladı.

Açıklamayı Facebook CEO’su Mark Zuckerberg yaptı. Zuckerberg, Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, “Son 24 saatte yaşanan şok edici olaylar, Başkan Donald Trump’ın görevdeki kalan süresini kendisinden sonra başkan olarak seçilen Joe Biden’a iktidarın barışçı ve yasalar çerçevesinde devredilmesi sürecini baltalamak için kullanma niyetinde olduğunu açıkça gösteriyor. Bu platformu Kongre binasındaki destekçilerinin eylemlerini kınamak yerine bu eylemlere gözyummak için kullanması, ABD ve dünya genelindeki insanları haklı olarak rahatsız etti” dedi.

Şirket dün geceki ilk kararında, Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarına 24 saatliğine paylaşım engeli koymuştu.

Zuckerberg açıklamasında, son bir kaç yılda Başkan Trump’ın Facebook’ın kurallarına uygun olarak bu platformu kullanmasına izin verdiklerini, zaman zaman kuralların ihlal edildiği durumlarda içerik kaldırma ya da etiketleme uygulamasına gittiklerini belirterek, “Bunu yaptık çünkü halkın tartışmalı söylemler bile olsa siyasi söylemlere mümkün olan en geniş erişim hakkının olduğuna inanıyoruz. Ancak şimdiki koşullar temelden farklı, platformumuzu demokratik yoldan seçilmiş bir hükümete karşı şiddet içerikli bir isyanı kışkırtmak için kullanmayı içeriyor. Başkanın bu dönemde hizmetlerimizden faydalanmaya devam etmesine izin vermenin taşıyacağı risklerin çok fazla olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, Facebook ve Instagram hesaplarına getirdiğimiz engeli süresiz olarak ve en azından iktidarı barışçı devir sürecinin tamamlanacağı gelecek iki haftalık süreyi kapsayacak şekilde uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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