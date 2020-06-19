Facebook Trump’ın Kampanyasının Paylaşımlarını Kaldırdı

Şirketin güvenlik politikasından sorumlu yöneticisi Nathaniel Gleicher, Perşembe günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda katıldığı oturumda söz konusu içeriklerin kaldırıldığını doğruladı. Gleicher, bu tür sembollerin kınanmadan ya da herhangi bir açıklama yapılmadan kullanılmasına Facebook platformunda izin vermediklerini vurguladı, “Bu reklam içeriğinde de böyle bir durum vardı. Bu sembol bu şekilde nerede kullanılırsa kullanılsın aynı adımı atarız” ifadelerini kullandı.

Facebook şirketinin sözcüsü, “Politikamız gereği, yasaklanmış bir nefret grubunun siyasi mahkumları belirlemek amacıyla kullandığı bir sembolün, bu sembolün kınandığı bir bağlam olmaksızın kullanılması yasak” dedi.

Facebook’ta yer alan reklam içerikleri Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e ait sayfalarda yayınlanıyor, ayrıca “Team Trump” sayfasındaki reklamlar ve organik paylaşımlarda da görülüyordu.

Kaldırılan kampanya reklamlarından birinde kırmızı ters üçgen simgesi görülüyor ve Facebook kullanıcılarına, faşizm karşıtı bir hareket olarak tanımlanan ve Başkan Trump’ın son dönemdeki protestolarda yaşanan olaylardan sorumlu tuttuğu Antifa aleyhindeki imza kampanyasına katılım çağrısı yapılıyordu.

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği’nin (Anti-Defamation League - ADL) Genel Müdürü Jonathan Greenblatt, reklamda kullanılan sembolle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Naziler toplama kamplarında siyasi kurbanlarını belirlemek amacıyla kırmızı üçgen kullanırdı. Bu işaretin, siyasi rakipleri hedef almak için kullanılması son derece rahatsız edici” ifadelerini kullandı.

Trump ekibinden yanıt: '’Antifa da kırmızı üçgen kullanıyor’’

Trump’ın seçim kampanyası ekibinin sözcüsü Tim Murtaugh ise, ters kırmızı üçgen sembolünün Antifa tarafından kullanıldığını ve bu sebeple Antifa’yla ilgili reklamda yer verildiğini söyledi.

Murtaugh, “Facebook’un bu sembole tıpatıp benzeyen ve hala kullanımda olan ters kırmızı üçgen şeklinde bir emojisi olduğuna dikkat çekmek isteriz. O nedenle sadece bu reklamı hedef almaları ilginç. Söz konusu işaret, İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği’nin nefret sembolleri veri tabanında da yer almıyor” ifadelerini kullandı.

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (ADL) sözcüsü ise veri tabanının Nazi sembollerini değil, ABD’de günümüzde aşırıcı grupları ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar tarafından yaygın şekilde kullanılan sembolleri kapsadığını belirtti. Sözcü, kırmızı üçgeni kullanan bazı Antifa üyelerinin olduğunu ancak bunun grup tarafından yaygın şekilde kullanılan bir sembol olmadığını da söyledi.

