Facebook Türkiye'den WhatsApp açıklaması

Planlanan değişikliğin WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmediği vurgulanan açıklamada, bunun kullanıcıların kurduğu iletişimi etkilemediğine de dikkat çekildi. Açıklamada, planlanan güncelleme ile ilgili olarak "Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz" denildi.

Kabul edilmesi istenen değişiklikle WhatsApp'ın kullanıcıların bu uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istediğini belirten Facebook, "Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler" ifadelerini kullandı.

Şirket, planlanan değişikliğin Whatsapp'ın Facebook'la veri paylaşımını değiştirmediğini duyurdu.Kısa mesajlaşma servisi WhatsApp'in sabihi olan Facebook'un Türkiye temsilciliği, gizlilik ayarlarında planladığı değişikliğin Türkiye'de tepkilere neden olmasının ve çok sayıda kişinin WhatsApp'ı terk etmesinin ardından bir açıklama yaparak değişikliğin kullanıcıların yakınlarıyla iletişimini etkilemediğini duyurdu.

Açıklamada, "WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz" ifadelerine de yer verildi.

WhatsApp kullanıcılarından ne istedi?

WhatsApp, 8 Şubat tarihine kadar kullanıcılarından Avrupa Birliği ülkelerinden farklı olarak Türkiye dahil birçok ülkede Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istemişti.

Türkiye'de kişisel veri paylaşımının ihlal edildiği tartışmasına neden olan bu değişiklikle birlikte çok sayıda WhatsApp kullanacısını Sinyal ve Telegram gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti.

Veri analizi firması Sensor Tower'a göre, Rusya menşeli Telegram, WhatsApp'le ilgili tartışmalar sonrası yaklaşık 2,2 milyon indirme elde etti. Sensor Tower, WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğünü, ancak bunun küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ettiğini açıkladı.

DW/HS,SSB

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