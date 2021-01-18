Facebook Türkiye’ye Temsilci Atayacak

Sosyal medya platformu Facebook, reklam yasağı uygulamasına bir gün kala Türkiye’ye temsilci atama kararı verdiğini açıkladı.

Facebook’tan yapılan açıklamada, muhalefetin susturulmasına yönelik olduğu eleştirilerinin hedefindeki yeni sosyal medya yasasına uygun olarak Türkiye'de yerel temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecinin başlattıldığı belirtildi.

Yasa, yetkililerin geçmişte olduğu gibi erişimi engellemek yerine platformlardan içerik kaldırmalarına izin veriyor. Bu adım, Ankara'nın ana akım medyadaki kontrolünü sıkılaştırmasının ardından, kişilerin çevrimiçi platformlara daha fazla yönelmesiyle endişe yaratmıştı.

Şirket, kararının, Facebook'ta neye izin verildiğini ve neye izin verilmediğini veya hükümet taleplerini inceleme süreci gibi topluluk standartlarını değiştirmediğini belirtti.

Facebook açıklamasında "Herhangi bir baskı görürsek, temsilciyi geri çekeceğiz," ifadesiyle, Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve diğer insan haklarını korumaya kararlı olduğunu da ekledi.

Diğer şirketler de kısa süre önce değiştirilen İnternet Yasası uyarınca temsilciler atadı. Alphabet Inc'in sahibi olduğu Google tarafından satılan alınan YouTube da benzer karar aldığını açıklamıştı.