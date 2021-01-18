Facebook Türkiye’ye Temsilci Atayacak

Sosyal medya platformu Facebook, reklam yasağı uygulamasına bir gün kala Türkiye’ye temsilci atama kararı verdiğini açıkladı.
Facebook’tan yapılan açıklamada, muhalefetin susturulmasına yönelik olduğu eleştirilerinin hedefindeki yeni sosyal medya yasasına uygun olarak Türkiye'de yerel temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecinin başlattıldığı belirtildi.
Yasa, yetkililerin geçmişte olduğu gibi erişimi engellemek yerine platformlardan içerik kaldırmalarına izin veriyor. Bu adım, Ankara'nın ana akım medyadaki kontrolünü sıkılaştırmasının ardından, kişilerin çevrimiçi platformlara daha fazla yönelmesiyle endişe yaratmıştı.
Şirket, kararının, Facebook'ta neye izin verildiğini ve neye izin verilmediğini veya hükümet taleplerini inceleme süreci gibi topluluk standartlarını değiştirmediğini belirtti.
Facebook açıklamasında "Herhangi bir baskı görürsek, temsilciyi geri çekeceğiz," ifadesiyle, Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve diğer insan haklarını korumaya kararlı olduğunu da ekledi.
Diğer şirketler de kısa süre önce değiştirilen İnternet Yasası uyarınca temsilciler atadı. Alphabet Inc'in sahibi olduğu Google tarafından satılan alınan YouTube da benzer karar aldığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz aylarda Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformları yasalara uymadıkları gerekçesiyle Türkiye'de para cezasına çarptırılmıştı.
Twitter bu ay yayınladığı bir raporda, geçmişte en yüksek sayıda içerik kaldırma talebinde bulunan Türkiye'nin geçen yılın ilk yarısında dördüncü sırada yer aldığını ve bunun tüm küresel yasal taleplerin yüzde 10'una denk geldiği ifade edildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 1 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ve kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenlemenin öngördüğü sürede Türkiye’de bir temsilci atamayan Instagram, Periscope ve TikTok gibi çok uluslu sosyal medya ağlarına da 10’ar milyon lira idari para cezası kesmişti.
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 19 Ocak itibariyle reklam verilmesi yasaklanacak, reklam yasağı sonrasındaki üç ay içinde yükümlülükler yine yerine getirilmezse bu kez internet trafiği bant genişliği yüzde 50 azaltılacak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ağların internet trafiği bant genişliği yüzde 90 azaltılacak.