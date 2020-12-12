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Facebook, Twitter ve YouTube zor durumda

12.12.2020 10:21 | Son Güncelleme:
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Facebook, Twitter ve YouTube zor durumda

Türkiye’de aktif olarak hizmet veren sosyal medya platformları reklamsız kalabilir. Bazı endişeler devam ediyor. İşte merak edilen detaylar.

Yeni gelen düzenleme ile birlikte, sosyal medya platformları reklamsız bir şekilde devam edebilir. Öncelikle yeni alınan kararı tekrar hatırlayalım. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya şirketleri, resmi Türkiye temsilcisi bildirmek zorunda. Bunu yapmadıkları takdirde ceza alacaklarına dair uyarı gönderildi.

30 gün gibi bir süre geçmesine rağmen sosyal medya şirketleri Türkiye’ye temsilci bildirmedi. Bu durum yetkilileri kızdırdı ve şirketlere ceza verilmesine neden oldu. Şu anda her bir sosyal medya şirketi 10 milyon TL para cezası yedi.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketleri ne yazık ki şu anda oldukça zor bir durumda. Daha doğrusu özellikle Türkiye’de şu sıralar bir miktar zorluk yaşayabiliyorlar. Yeni alınan kararlara göre, sosyal medya şirketleri mutlaka Türkiye’de temsilci bulundurmalı.

Türkiye’de temsilci bulundurmazlarsa süreç hızlıca işleyecek ve reklam almaları engellenecek. Bu durumdan endişelenen Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği Başkanı Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, konuyla alakalı bir görüşme düzenledi. Ticaret Bakan yardımcısı Rıza Tuna turagay ile görüşen yetkililer, bu problemi dile getirdi.

Gelen bilgilere göre sosyal medya yasakları uygulansa bile bunun en azından yurt dışını kapsaması gerektiği ifade edildi. Yani sosyal medya şirketlerine verilecek reklamlar sadece Türkiye’de kesilmeli. Böyle bir karar alınması elbette kesin değil. Ancak yurtdışı reklamlarının serbest bırakılması önerisi ise pek sıcak karşılık bulmadı.

Sosyal medya platformları ile alakalı kafa karışıklığı yaşanmaya devam ediyor. Sizce sosyal medya platformlarının temsilci atamaları konusunda baskı yapılmalı mı?

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