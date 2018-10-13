Facebook’u güvenli hale getirin

Olay sonrasında yalnızca bu hesapları değil, risk altında olduğu belirlenen 40 milyon kişinin daha hesaplarını askıya aldı. Olayla ilgili çekincelerin büyük bir kısmı, çalınan giriş bilgilerinin yalnızca kullanıcıların Facebook hesaplarında değil, tek tuşla giriş özelliğinin kullanıldığı farklı sitelerdeki hesaplarda da kullanılabilecek olmasından kaynaklanıyor.

Erişim bilgilerinin kullanıldığına dair kanıt yok



Facebook; “Geçen hafta saldırı sırasında giriş yapıldığını veya yüklendiğini tespit ettiğimiz tüm üçüncü parti uygulamaların loglarını analiz ettik. Soruşturma sonucunda şu ana kadar saldırganların Facebook Login kullanarak herhangi bir uygulamaya eriştiğine yönelik bir kanıt bulunamadı” açıklamasını yaptı.

Chicago Illinois Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre, en az 42 bin web sitesi FB Login kullanıyor. Bu da güvenlik ihlalinin potansiyel etkilerinin ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor. Bu sorun aynı zamanda Spotify, Tinder, AirBnb ve FB’nin sahibi olduğu Instagram gibi kendi alanlarında dev firmaları da kapsıyor.