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Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

03.04.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda çevrim içi yayımlandı.

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

‘’Business Insider’’ internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtildi.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11 milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı. (AA)

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