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Facebook'un adını değiştirdiğini gören Twitter'dan olay paylaşım!

29.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook şirketi, adını "Meta" olarak değiştirme kararı aldı. Karar sonrası sostyal medya kullanıcıları birçok paylaşımda bulundu. Paylaşımda bulunanlardan biri de Twitter'ın resmi hesabıydı. Twitter'ın yaptığı paylaşım kısa sürede viral haline geldi. Peki Facebook'un adını değiştirdiğini gören Twitter, neler dedi?

Facebook'un adını değiştirdiğini gören Twitter'dan olay paylaşım!

Facebook dün oldukça büyük bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ağırlık verilen konu ise sanal evren "Metaverse"tü. Facebook, gelecek planlarının büyük bir kısmını gerçek hayattaki birçok etkinliği sanal ortama taşımamızı sağlayan ve internetten sonraki en büyük devrim olarak görülen Metaverse'ün oluşturduğunu böylece ortaya koydu.

Hatta şirket, Metaverse'e o kadar çok önem veriyor ki şirket adını "Meta" olarak değiştirme kararı bile aldı. WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger ve Oculus gibi şirketler "Meta" şirketinin çatısı altına girdi. Bu karar, sosyal medyada kullanıcılarının diline dolandı. Pek çok kullanıcı, Facebook'un yeni adı için paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri ise popüler mikroblog sitesi Twitter'ın resmi hesabıydı.

Facebook adını değiştirdiFacebook adını değiştirdi

TWITTER "META" OLAN FACEBOOK'U TİYE ALDI

Twitter'ın resmi hesabı, Facebook'un adını "Meta" olarak değiştirdiğini açıkladıktan sonra "Büyük Haber: LOL! Sadece şakaydı hala Twitter" ifadelerini kullanarak bir tweet paylaştı. Twitter böylece Facebook'un isim değişikliğini tiye aldı.

Twitter Facebook tweeti

Twitter'ın yaptığı bu paylaşım, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti. Hatta dev şirketlerin hesapları da Twitter'a yanıt vererek bunu bir eğlenceye dönüştürdüler.

Nedir bu metaverse?Nedir bu metaverse?

Söz konusu tweet, halihazırda yüz binlerce etkileşim aldı.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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