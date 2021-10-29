Facebook'un adını değiştirdiğini gören Twitter'dan olay paylaşım!

Facebook dün oldukça büyük bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ağırlık verilen konu ise sanal evren "Metaverse"tü. Facebook, gelecek planlarının büyük bir kısmını gerçek hayattaki birçok etkinliği sanal ortama taşımamızı sağlayan ve internetten sonraki en büyük devrim olarak görülen Metaverse'ün oluşturduğunu böylece ortaya koydu.

Hatta şirket, Metaverse'e o kadar çok önem veriyor ki şirket adını "Meta" olarak değiştirme kararı bile aldı. WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger ve Oculus gibi şirketler "Meta" şirketinin çatısı altına girdi. Bu karar, sosyal medyada kullanıcılarının diline dolandı. Pek çok kullanıcı, Facebook'un yeni adı için paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri ise popüler mikroblog sitesi Twitter'ın resmi hesabıydı.

TWITTER "META" OLAN FACEBOOK'U TİYE ALDI

Twitter'ın resmi hesabı, Facebook'un adını "Meta" olarak değiştirdiğini açıkladıktan sonra "Büyük Haber: LOL! Sadece şakaydı hala Twitter" ifadelerini kullanarak bir tweet paylaştı. Twitter böylece Facebook'un isim değişikliğini tiye aldı.

Twitter'ın yaptığı bu paylaşım, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti. Hatta dev şirketlerin hesapları da Twitter'a yanıt vererek bunu bir eğlenceye dönüştürdüler.

Söz konusu tweet, halihazırda yüz binlerce etkileşim aldı.

