Facebook'un ardından sıra onda: YouTube koronavirüs için oynatma kalitesini düşürüyor!

Koronavirüs nedeniyle çoğu insan #EvdeKal çağrısına uydu ve evinden dışarı çıkmadı. Bu da Facebook ve YouTube gibi bazı platformlara olan ilgiyi arttırdı. İlginin artması da sunuculara aşırı yüklenilmesine neden oldu. Facebook, bu anlamda platform içindeki videoların kalitesini düşürme kararı aldı. YouTube da platformun hizmete sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için tıpkı Facebook gibi bir dizi önlem almalıydı. Nitekim o önlemlerden en dikkat çekeni bugün alındı.

YOUTUBE VİDEO OYNATMA KALİTESİNİ DÜŞÜRECEK

YouTube, video oynatma kalitesini düşürmeye karar verdi. Hem de karar bölgesel değil, dünya çapında geçerli olacak. Bundan böyle YouTube videoları en fazla SD çözünürlükte yani 480p çözünürlükte açılacak. Daha sonra ise kullanıcılar ayarlardan video kalitesini manuel olarak arttırabilecek.

DİĞER PLATFORMLARIN DA DÜŞÜRMESİ MUHTEMEL

YouTube'un bu kararı her ne kadar olumsuz gibi görünse de aslında olumlu bir hareket. Zira, önlem alınmasa önümüzdeki günlerde 'YouTube çöktü' tarzında haberlerle karşılaşabilirdik. Aşırı yükü böyle hafifletmek en mantıklı seçenek gibi duruyor. Çok yakında diğer platformların da bu gibi önlemler alması muhtemel görünüyor.

