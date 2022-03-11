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  4. Facebook'un çatı şirketi Meta'dan şok karar! Nefret mesajlarına izin verecek

Facebook'un çatı şirketi Meta'dan şok karar! Nefret mesajlarına izin verecek

11.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetme kararı aldı. Meta İletişim Direktörü Andy Stone, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz." dedi.

Facebook'un çatı şirketi Meta'dan şok karar! Nefret mesajlarına izin verecek

Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek. Karar, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone tarafından açıklandı.

"GEÇİCİ OLARAK İZİN VERİYORUZ"

Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.

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LUKAŞENKO VE PUTİN'E YÖNELİK ÖLÜM ÇAĞRISINA İZİN

Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.

Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.

Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti. (AA)

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