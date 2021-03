Facebook'un Clubhouse'a rakip özelliği göründü! İşte ilk görüntüler

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Facebook'un Clubhouse'a rakip olmak için çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak bu ürünün neye benzeyeceği veya nasıl çalışacağı bilinmiyor. Bir geliştiricinin paylaştığı ekran görüntüleri ise bu soru işaretlerinin bazılarını ortadan kaldırdı.

Geliştirici Alessandro Paluzzi'nin Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüleri, Facebook'un Clubhouse rakibi sesli sohbet odalarının detaylarını ortaya koyuyor. Ekran görüntülerine bakılırsa Facebook, Clubhouse'a benzer bir deneyim sunacak. Ayrıca görüntülere bakılırsa bu özellikte de Clubhouse'ta olduğu gibi daha büyük, dairesel profil resimleri odanın üst kısmında gösterilirken, oda dinleyicileri aşağıda görünecek. Kısacası Facebook'un yeni özelliğinin Clubhouse'a benzer pek çok yönü bulunacak. Kullanıcılar üç farklı oda türünden birini seçebilecekken, Messenger ya da oda bağlantısı aracılığıyla sohbet odalarına katılabilecek.

#Facebook is working on audio rooms ????



ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r