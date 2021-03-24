HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook'un Clubhouse'a rakip özelliği göründü! İşte ilk görüntüler

Facebook'un Clubhouse'a rakip özelliği göründü! İşte ilk görüntüler

24.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un Clubhouse'a rakip bir özellik geliştirdiği biliniyordu. Şimdi ise Facebook'un ses temelli özelliğinden ilk görüntüler geldi. Gelen görüntüler, yeni özelliğinin Clubhouse'a olan benzerliğinden dolayı size 'şey mi dostum' dedirtebilir.

Facebook'un Clubhouse'a rakip özelliği göründü! İşte ilk görüntüler

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Facebook'un Clubhouse'a rakip olmak için çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak bu ürünün neye benzeyeceği veya nasıl çalışacağı bilinmiyor. Bir geliştiricinin paylaştığı ekran görüntüleri ise bu soru işaretlerinin bazılarını ortadan kaldırdı.

İŞTE FACEBOOK'UN CLUBHOUSE RAKİBİ

Geliştirici Alessandro Paluzzi'nin Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüleri, Facebook'un Clubhouse rakibi sesli sohbet odalarının detaylarını ortaya koyuyor. Ekran görüntülerine bakılırsa Facebook, Clubhouse'a benzer bir deneyim sunacak. Ayrıca görüntülere bakılırsa bu özellikte de Clubhouse'ta olduğu gibi daha büyük, dairesel profil resimleri odanın üst kısmında gösterilirken, oda dinleyicileri aşağıda görünecek. Kısacası Facebook'un yeni özelliğinin Clubhouse'a benzer pek çok yönü bulunacak. Kullanıcılar üç farklı oda türünden birini seçebilecekken, Messenger ya da oda bağlantısı aracılığıyla sohbet odalarına katılabilecek.

HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA OLABİLİR

Ekran görüntülerini paylaşan geliştirici, özelliğin henüz erken bir geliştirme aşamasında gibi göründüğünü söylüyor. Bu özellik muhtemelen kısa bir süre sonra kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Ancak henüz Facebook'tan yapılmış herhangi bir resmi açıklama yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Apple iddiası doğru çıkmayınca bakın ne yaptı!Apple iddiası doğru çıkmayınca bakın ne yaptı!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Clubhouse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Apple'a karşı reklam kampanyaları düzenlemişti! Intel'den şaşırtan Apple Silicon açıklaması

Reklam kampanyası dikkat çekmişti! Şaşırtan Apple açıklaması

Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam bahar temizliği indirimleri ne zaman?

Steam indirimleri başlıyor!

Söz vermişti: Jon Prosser, Apple iddiası doğru çıkmayınca bakın ne yaptı!

Apple iddiası doğru çıkmayınca bakın ne yaptı!

iPhone 13 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi ile ilgili flaş iddia!

iPhone 13 ne zaman çıkacak?

Elon Musk'tan UFO paylaşımı!

Elon Musk'tan UFO açıklaması! Sosyal medyayı salladı

Intel'den 20 milyar dolarlık iki yeni "çip fabrikası" yatırımı

Binlerce kişiye istihdam sağlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.