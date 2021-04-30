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Facebook’un e-ticaret özellikleri meyvelerini veriyor

30.04.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcıların birbirleriyle alım satım yaptıkları Craigslist benzeri bir hizmet olan Facebook Marketplace şu anda bir milyar kullanıcıya ulaştı.

Facebook’un e-ticaret özellikleri meyvelerini veriyor

Mark Zuckerberg, bilgiyi şirketin son kazanç görüşmesi sırasında yaptığı bir güncellemede paylaştı. Ayrıca, her ay 250 milyondan fazla kullanıcının bu vitrinlerle etkileşime girdiği bir milyondan fazla Mağaza olduğunu açıkladı. Facebook, işletmelerin sayfalarında ürün katalogları oluşturmasına olanak tanıyan özelliği geçen yıl başlattı. Zuckerberg, koronavirüs salgını sırasında e-ticaretin “çok daha önemli hale geldiğini” belirtti. Ayrıca Facebook’un hizmetlerinden para kazanmanın yeni yollarını bulmasına da olanak tanıyor. Örneğin CEO, şirketin, işletme sahiplerinin WhatsApp Business uygulamasından, doğrudan WhatsApp’ta açılan Facebook reklamlarını satın almasına izin vereceğini söyledi. Instagram, influencer'ların uygulamada kendi mağazalarını yönetmelerine izin vermeyi planlıyor.

Zuckerberg, “Ticaretin geleceğini inşa etmeye yatırım yapıyoruz” dedi. CEO, “Hizmetlerimiz genelinde tam özellikli bir ticaret platformu oluşturmak için uzun bir yolumuz var. Bu modern ticaret sistemi, reklamlar, topluluk araçları ve mağazalar, iş mesajları ve ödemeler gibi alanlarla mesajlaşma gibi halihazırda güçlü tekliflere sahip olduğumuz bir dizi alanı bir araya getirecek.” ifadelerini kullandı.

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Facebook geçtiğimiz çeyrekte, Apple’ın iOS 14.5 güncellemesi yüzünden 2021’in “belirsizlik” getireceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

iOS GÜNCELLEMESİ İÇİN AÇIKLAMA

CFO Dave Whener, şirketin şimdi güncellemenin önümüzdeki çeyrekte “etki yaratmaya başlamasını” beklediğini söyledi. Şimdiye kadar şirket gayet iyi gidiyor. Geçen yıla göre yüzde 48 artışla 26 milyar doların biraz üzerinde gelir bildirildi. Ayrıca, kullanıcı tabanını günlük 1,88 milyar aktif kullanıcıya yükseltti, ancak ABD’deki en kârlı reklam pazarı olan büyüme sabit kaldı. Facebook’un “diğer” geliri yüzde 146 arttı.

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facebook whatsapp Mark Zuckerberg
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