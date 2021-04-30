Facebook’un e-ticaret özellikleri meyvelerini veriyor

Mark Zuckerberg, bilgiyi şirketin son kazanç görüşmesi sırasında yaptığı bir güncellemede paylaştı. Ayrıca, her ay 250 milyondan fazla kullanıcının bu vitrinlerle etkileşime girdiği bir milyondan fazla Mağaza olduğunu açıkladı. Facebook, işletmelerin sayfalarında ürün katalogları oluşturmasına olanak tanıyan özelliği geçen yıl başlattı. Zuckerberg, koronavirüs salgını sırasında e-ticaretin “çok daha önemli hale geldiğini” belirtti. Ayrıca Facebook’un hizmetlerinden para kazanmanın yeni yollarını bulmasına da olanak tanıyor. Örneğin CEO, şirketin, işletme sahiplerinin WhatsApp Business uygulamasından, doğrudan WhatsApp’ta açılan Facebook reklamlarını satın almasına izin vereceğini söyledi. Instagram, influencer'ların uygulamada kendi mağazalarını yönetmelerine izin vermeyi planlıyor.

Zuckerberg, “Ticaretin geleceğini inşa etmeye yatırım yapıyoruz” dedi. CEO, “Hizmetlerimiz genelinde tam özellikli bir ticaret platformu oluşturmak için uzun bir yolumuz var. Bu modern ticaret sistemi, reklamlar, topluluk araçları ve mağazalar, iş mesajları ve ödemeler gibi alanlarla mesajlaşma gibi halihazırda güçlü tekliflere sahip olduğumuz bir dizi alanı bir araya getirecek.” ifadelerini kullandı.