HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook'un eski tasarımı tarih oluyor!

Facebook'un eski tasarımı tarih oluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Facebook'un klasik tasarımı artık yolun sonuna geldi. Yeni tasarımını geçtiğimiz yıl kullanıma sunan Facebook, eski tasarımını ise tamamen ortadan kaldıracak. Facebook'un eski tasarımını kaldıracağı tarih ise açıklandı.

Facebook'un eski tasarımı tarih oluyor!

Facebook bir zamanların vazgeçilemeyen platformuydu. Hatta birçoğumuz 'sosyal ağ' kavramıyla Facebook sayesinde tanıştık. Mark Zuckerberg'in hayata geçirdiği bir proje olan Facebook'un bugün ise eski halinden eser yok. Ancak buna rağmen Facebook'un hala hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesi var. Facebook da bu kitlesini sevindirecek bazı özellikler ve değişiklikler planlıyor. Planlar çerçevesinde hareket eden Facebook, ilk olarak tasarımını sil baştan değiştirdi ve yeni tasarımını geride bıraktığımız aylarda yayına aldı. Pek çok Facebook kullanıcısı Facebook'un yeni tasarımına geçti. Fakat aynı zamanda kullanıcılar eski tasarımı da kullanılmaya devam etti. Yapılan açıklamalara göre ise eski tasarıma veda vakti geldi.

FACEBOOK ESKİ TASARIMINI TAMAMEN KALDIRIYOR

Facebook'un modern tasarımı artık platformun nihai tasarımı olacak. Bugüne kadar kullanıcılarına eski tasarımla yola devam etme seçeneği sunan sosyal medya platformu, yenilenmiş tasarımını 1 Eylül'den itibaren tüm kullanıcılarının ana sayfasına getirecek. Yeni tasarımda tıpkı bir mobil uygulamaymış gibi daha sade, modern ve dinamik bir dil ön plana çıkartılacak. Yeni tasarım Instagram ile de entegre bir şekilde çalışacak.

Facebook tasarım

FACEBOOK KULLANICILARI ESKİ TASARIMI SEVMİŞTİ

Facebook aslında eski tasarımının fişini çoktan çekecekti. Fakat kullanıcıların tepkileri ve eski tasarım ile yola devam etmek istemeleri, Facebook'un kararından büyük rol oynadı. 1 Eylül itibarıyla ise Facebook kullanıcıları yeni tasarıma bir şekilde alışmak zorunda kalacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonun videosu ortaya çıktı!Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonun videosu ortaya çıktı!
Bu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyorBu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme X7 serisi 5G desteğiyle gelecek
Realme X7 serisinin bir özelliği daha netleşti!
Galaxy Z Fold 2 5G videoda ortaya çıktı
Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonun videosu ortaya çıktı!
Samsung akıllı gözlük konusunda hayli iddialı
Samsung akıllı gözlük konusunda hayli iddialı
Huawei Mate 40 Pro’nun kamerası zirveye oturacak
Huawei'nin yeni telefonu ile gözü zirvede olabilir!
Microsoft Edge DNS koruma özelliğine kavuşacak
Google Chrome'un rakibinden önemli yenilik!
Ming Chi-Kuo: Apple iPhone 12'nin fiyatını düşürmek için çalışıyor!
Sevindiren rapor! Apple iPhone 12'nin fiyatını düşürecek mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.