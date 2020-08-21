Facebook'un eski tasarımı tarih oluyor!

Facebook bir zamanların vazgeçilemeyen platformuydu. Hatta birçoğumuz 'sosyal ağ' kavramıyla Facebook sayesinde tanıştık. Mark Zuckerberg'in hayata geçirdiği bir proje olan Facebook'un bugün ise eski halinden eser yok. Ancak buna rağmen Facebook'un hala hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesi var. Facebook da bu kitlesini sevindirecek bazı özellikler ve değişiklikler planlıyor. Planlar çerçevesinde hareket eden Facebook, ilk olarak tasarımını sil baştan değiştirdi ve yeni tasarımını geride bıraktığımız aylarda yayına aldı. Pek çok Facebook kullanıcısı Facebook'un yeni tasarımına geçti. Fakat aynı zamanda kullanıcılar eski tasarımı da kullanılmaya devam etti. Yapılan açıklamalara göre ise eski tasarıma veda vakti geldi.

FACEBOOK ESKİ TASARIMINI TAMAMEN KALDIRIYOR

Facebook'un modern tasarımı artık platformun nihai tasarımı olacak. Bugüne kadar kullanıcılarına eski tasarımla yola devam etme seçeneği sunan sosyal medya platformu, yenilenmiş tasarımını 1 Eylül'den itibaren tüm kullanıcılarının ana sayfasına getirecek. Yeni tasarımda tıpkı bir mobil uygulamaymış gibi daha sade, modern ve dinamik bir dil ön plana çıkartılacak. Yeni tasarım Instagram ile de entegre bir şekilde çalışacak.