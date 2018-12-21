Facebook’un sızdırmadığı şey kalmamış!

Bu kişisel veriler normal şartlar altında zaten kullanılabiliyor. Siz bunu bile bile Facebook’a üye oluyorsunuz. (BKZ: Kullanıcı Sözleşmesi (Hani o okumadan kabul ettiğiniz)) Ancak sosyal medya devinin bu bilgilerin yanında Messenger görüşmelerini de bazı firmalara verdiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre; sosyal medya devi Netflix, Spotify, Amazon ve Kanada Kraliyet Bankası‘na kullanıcıların mesajlaşmalarını seve seve vermiş. Hatta bu konuşmalar arasında uçtan uca şifrelendiği söylenen Gizli Sohbetler de yer alıyor. Bu sızıntı olayına Microsoft da dahil olmuş. Ancak Microsoft bu verileri yasal bir şekilde alıp arama motoru olan Bing’i geliştirmek için kullanıp daha sonra silmiş. Microsoft’a verilen verilerin profili sadece herkese açık olan kullanıcıların olduğu söyleniyor.

New York Times bugün teknoloji dünyasını çalkalayacak bir araştırmaya daha imza attı. Firmanın ortaklıklarını belgeler ile kanıtlayan New York Times, Facebook’un kişisel verileri; Apple, Amazon, Microsoft, Spotify ve Netflix gibi kurumlara sattığını ortaya çıkardı.

Apple’ın da bir dönem dahil olduğu olay, neyse ki Cupertinolu devin gizlilik üzerine düşünmesinin ardından sorunsuz bir şekilde çözüldü. Facebook entegrasyonunu bir dönem cihazlarına dahil eden Apple, bunu 3-4 yıl önce kaldırmış ve gizliliğe önem vermeye başlamıştı.

WhatsApp’ı da bünyesinde bulunduran sosyal medya devine olan güven bu olay ile yerle bir olmuş durumda. Eğer kişisel verilerinize ve günlük hayatta konuştuğunuz şeylere azıcık değer veriyorsanız, Messenger ve WhatsApp üzerinden mesajlaşmayı durdurursunuz.

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