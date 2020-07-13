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Facebook’un uygulaması Apple’dan veto yiyebilir mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Apple’daki uzmanların tespitine göre, popüler iOS uygulamaları, Spotify, Pinterest, Tinder ve diğerlerinde bir süredir meydana gelen şüpheli çökmelerin nedeni Facebook çıktı.

Facebook’un uygulaması Apple’dan veto yiyebilir mi?

Facebook’un geliştirme aracı kitinin (SDK) diğer uygulamaların iOS ile çalışmasını engellediği ve uygulamaları çökerttiği fark edildi. Üstelik çoğu kullanıcı SDK indirmiş değil ve hatta sahip olduğundan haberdar bile değilken, bu çakılmaları yaşayabiliyordu. Zira SDK’nın bir bölümü kullanıcıların Facebook’a veya diğer servislere login olmasını sağlayan kontrolör olarak Facebook uygulamasında bulunuyordu.

FACEBOOK UYGULAMANIZI GÜNCELLEYİN

Facebook yöneticileri sorunu keşfettiklerini ve çözmek için çalıştıklarını açıkladıktan birkaç saat sonra ise bir yama yayınlandı ve Facebook uygulaması güncellendi. Böylece diğer uygulamaları çökerten Facebook sorunu ortadan kalkmış oldu ancak eğer aynı sorunu yaşıyorsanız, iOS Facebook uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor.

6 MAYIS'TA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Benzer bir problem 6 Mayıs’ta da yaşanmış ve sorumlunun Facebook SDK olduğu tespit edilmişti. Şimdi yeniden olağan şüphelinin Facebook SDK çıkmasıyla, sosyal medya devinin uygulama geliştirme kiti mimlenmiş oldu.

FACEBOOK'SUZ HAYAT MÜMKÜN MÜ?

Bu olay ayrıca, Facebook’un girdiği telefonu nasıl ele geçirdiğini ve açılan her uygulamayı kontrol edip muazzam bir veri topladığını da gösteriyor. Hatta her başka uygulamaya bağlanmak istediğinizde aynı zamanda Facebook sunucularına da bağlanarak veri gönderimi yapıldığı da bu hatayla birlikte itiraf da edilmiş oldu.

Facebook’suz bir hayat mümkün mü diye soranlara ise Instagram, WhatsApp, Messenger veya benzeri Facebook servislerinden de vazgeçmeleri halinde, neden olmasın cevabı verilebilir.

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